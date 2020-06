Atrás quedaron esos momentos de llanto y frustración que alguna vez llevaron a Stephanie Cayo a pensar que mudarse a Estados Unidos había sido un error. La actriz peruana aprendió a la “fuerza” que mayor dolor producen las decisiones que no se toman y que las cosas buenas llegan cuando menos lo esperas, como pasó con “Force of Nature”, filme en el que comparte protagonismo con el estadounidense Mel Gibson. También anuncia que producirá una película basada en su relación con Estados Unidos.

Sin estrenos en la pantalla grande debido al COVID-19, el largometraje de acción dirigido por Michael Polish será uno de los grandes lanzamientos que se darán en junio a través de DVD y Blu-ray.

Desde su apacible hogar, una cabaña ubicada en Hollywood Hills, California, Stephanie narra cómo pasa el confinamiento obligatorio junto a su esposo Chad Campbell; además reflexiona sobre sus inicios artísticos y su ascendente carrera en la pantalla grande y Netflix.

¿Cómo llevas la cuarentena en Estados Unidos?

Estoy acá con mi marido y la verdad no está tan mal la situación, tenemos una casa con jardín, una piscina, estamos rodeados de la naturaleza, somos afortunados en ese sentido. Prácticamente es una cabaña que -en estos días de encierro obligatorio- estamos aprovechando remodelar. No nos aburrimos porque trabajamos todo el tiempo, en este momento me encuentras construyendo un ‘fence’ (cerco) en mi jardín con Chad. Su familia tiene una constructora, lo ha hecho desde niño, construye cualquier cosa. También se ha conectado mucho con la cocina, antes ese tema era más mío, ahora es de él, lo cual me ha sorprendido.

¿Luego de dos años de matrimonio, contemplan la idea de tener hijos?

No la contemplamos, esta situación (la pandemia del coronavirus) me hace pensar un poquito, no es el momento.

¿Cómo se da tu ingreso a "Force of Nature”, una producción en la que compartes protagonismo con Mel Gibson?

Las cosas pasaron muy rápido, mi agencia (CAA) consiguió la reunión y la película, y 48 horas más tarde me estaba subiendo a un avión camino a San Juan, Puerto Rico, y a la semana comenzaba a filmar. No me dio tiempo de procesar nada, la primera escena fue mía con Mel. Es una película de corte independiente, no es de estudio.

Stephanie Cayo. Foto: Cortesía.

¿Cómo fue tu primer encuentro con Mel?¿Qué se dijeron?

Recuerdo que me vio y me dijo: 'Guau, qué bien te queda ese color de pelo’. Me había oscurecido el pelo. Creo que había visto mi trabajo antes porque él tenía que aprobar el cásting. La verdad, no sé cómo se dieron las cosas, imagino que vio algunas de mis películas, lo cual me puso nerviosa. Nos conocimos antes de grabar, en el hotel, con todo el equipo. Tomamos un café, yo estaba como prevenida porque no sabía con lo que me iba a encontrar, tenía que ir tranquila, con paciencia.

¿Y cómo fue el primer día de rodaje con él?

Cuando llegué al set, me senté junto a él y le dije: 'Estoy muy nerviosa, eres uno de mis actores favoritos, nunca imaginé que iba a hacer una película contigo". Me respondió: ‘Gracias’. Desde ese momento empezó a abrirse conmigo, se formó una relación muy bonita.

¿La comunicación continuó luego de las grabaciones?

Sí, un poco.

“Force of Nature” es tu primera película de acción. ¿Cómo viviste esa experiencia?

Fue rápido todo, me enseñaron a usar armas, a disparar, y como quería sentirme totalmente segura con el uso de mi cuerpo, le dije al director para hacer yo las escenas de riesgo. Pese a tener una doble terminé haciendo todas mis escenas, ella solo hizo una toma. Terminé con rasguños, pero me di cuenta que si no las hacía, no iba a disfrutar tanto como disfruté, ni iba a conectarme con el personaje ni con la historia.

¿Qué toma hizo tu doble?

Un momentito nada más, en una parte en la que se rompe un vidrio.

Cuánto tiempo duró la grabación

Grabamos durante mes y medio en San Juan.

¿Cuéntame sobre tu personaje.

Jess es una policía joven y muy deseosa de ascender. Se muda de distrito para tener más posibilidades de hacer mejores casos y ganar puntos, entonces ocurre lo del huracán y tiene que ir a los edificios a sacar a la gente que no quiere salir, pero se encuentra con unos asaltantes que habían entrado a robar unas piezas de arte.

¿Con qué escena te sientes más satisfecha por el esfuerzo que representó?

Es una que está en el tráiler, en la que disparo, fue delicada porque tenía al camarógrafo, el fotógrafo y otros asistentes de cámara atrás, muy cerca de mí. Estaba saliendo fuego, se cayeron vidrios y yo estaba arrastrada por el piso, luchando con el tipo, y tenía que quitarle el seguro del arma y disparar. Había llevado clases de arma durante quince minutos, justo antes de la grabación. Cuando terminamos de hacerla, Mel me dijo: “Bien hecho”.

¿Mel te dio recomendaciones para tu personaje?

Yo le decía que me dijera todo lo que quisiera y, sí, me dio algunas recomendaciones.

¿Qué representa está película para tu carrera? ¿Marca tu debut en Hollywood?

Bueno, sí, porque es mi primera película aquí con actores de ese tamaño, además de Kate Bosworth está Emile Hirsch, que son muy reconocidos aquí; pero yo lo veo como un paso más, es una carrera de poner un pie adelante y el otro atrás y seguir caminando, es una carrera de mucha perseverancia.

Stephanie Cayo. Foto: Difusión.

CAMINO DURO

¿Buscabas ser famosa cuando decides ser actriz?

Realmente, nunca he estado en la búsqueda de ser famosa, siempre he estado yendo de ciudad en ciudad, y de país en país tratando de conseguir buenos trabajos. Es todo lo que me interesa hacer.

¿Y en ese camino, se te cerraron puertas? ¿En algún momento te cuestionaste sobre seguir actuando afuera?

Me ha tocado picar piedras, he estado acá muchos años (Estados Unidos), me ha tocado darle y darle. Todo el tiempo hay momentos de llanto, de mucha frustración, de que quieres un personaje con todas tus ganas y no te lo dan. Yo he estado en muchas audiciones donde creía que me iban a dar el personaje y al final elegían a otra persona. Eso te tira abajo. Después de mucho esfuerzo, cuando tienes muchas ganas de hacer algo, cuando te enamoras de un personaje, te duele no tenerlo y tienes que aprender a la fuerza. Luego se vuelve muy práctico, ahora hago audiciones y me olvido que las hice, y si obtengo el papel es una maravillosa sorpresa. Los primeros años duele, lloras, te sientes mal y sí, me cuestioné mucho la decisión que tomé de venir a vivir acá, pero aún así seguí adelante. Estuve haciendo la serie en México, “Club de cuervos”, la película en España (“Yucatán”), también hice “Amalgama”. Nunca paré de trabajar porque me salía también trabajos en otros lados.

¿Recuerdas qué cásting te produjo mayor frustración?

Recuerdo una audición que me dolió, fue el musical “West side history”, quería el papel mucho, pero al final no me salió porque no parecía lo suficiente latina, no lo sé, creo que la querían más puertorriqueña.

¿Es verdad que las oportunidades para los latinos en Hollywood son limitadas?

Lo que falta es más latinos produciendo y escribiendo historias para latinos, creo que el punto va por ahí.

MIRA: Stephanie Cayo será la protagonista de la comedia romántica que alista Bruno Ascenzo

PRODUCCIÓN EN LA MIRA

Producir es un paso que darás pronto con la adaptación de la película argentina “Dos más dos”.

Seré la productora ejecutiva y Bruno Ascenzo se encargará de la adaptación y espero que también de la dirección. Actuaremos Angie Cepeda y yo, y estamos en búsqueda de los chicos. La película se va a dar para Colombia y Perú. De hecho también estoy desarrollando una historia basada en mi relación con Estados Unidos y está quedando muy divertida, la estoy haciendo con una escritora peruana, llamada Marcela.

¿Está inspirada en tu vida, en tu relación personal y laboral con Estados Unidos?

Es una ficción basada en mi relación personal y laboral con ese país, pero prefiero no adelantar nada más porque luego se crean falsas expectativas. Será para el próximo año.

¿Cuándo inician las grabaciones de la primera serie peruana para Netflix, la cual te vuelve a unir laboralmente a Bruno Ascenzo, luego de 22 años, desde “Travesuras del corazón”?

La vamos a filmar en setiembre, si Dios quiere, si se levanta la cuarentena en Perú. El estreno se daría el próximo año. Y es verdad, no trabajaba con Bruno desde “Travesuras....”, mi primera experiencia en TV, fue maravillosa. Tuve mucha suerte de tener esa experiencia con niños como yo, Roxana Valdivieso se portaba maravilloso con nosotros y Coqui Tapia era un amor.

Desde el 2018 que empezaste a hacer cine, no has parado...

De hecho, el año pasado pasado fue el más intenso, hice tres películas, fue maravilloso porque todas fueron diferentes. La primera fue “Como Caído del cielo”, que se estrenó ese año en diciembre, una película mexicana de Netflix sobre Pedro Infante, fue la número uno de todo el año. Luego hice “Force of nature” y dos meses después, “Amalgama” en México.

¿Qué tal la experiencia de trabajar con el director Carlos Cuarón en “Amalgama” y compartir roles con el colombiano Manolo Cardona y los mexicanos Tony Dalton y Miguel Rodarte?

Con Manolo nos conocemos desde muchos años, todos nos hicimos amigos durante ese rodaje, nos queremos mucho. Y trabajar con Carlos fue una experiencia bella, rodamos en México, en Tulum, y en República Dominicana.

¿En tus planes laborales, contemplas retomar la música?

Estoy por sacar una canción, muy bonita, súper chévere, como para bailar, ya estoy grabando las voces. Pronto daré más detalles sobre eso. Creo que estoy en un buen momento, con varios proyectos y muchas ganas de seguir haciendo más cosas que me apasionen.

Stephanie Cayo. Foto: Difusión.

