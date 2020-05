Stephen King ha sabido hacerse un lugar en la industria literaria mediante su larga trayectoria escribiendo novelas de terror psicológico. Muchas de ellas cuentan, incluso, con famosas adaptaciones a la televisión y el cine. Sin embargo, no todas las obras del estadounidense han sido reconocidas por el público; y algunas otras, aunque lo fueran, no son del agrado del escritor.

En entrevista para la revista Rolling Stones, Stephen King reconoció que, durante su época de adicción a las drogas, sus libros estuvieron marcados su estado de salud de aquel entonces; y el resultado, no siempre fue el esperado.

“Tommyknockers (1987) es un libro horrible. Ese fue el último que escribí antes de limpiar mi cuerpo (de las drogas). Últimamente lo he pensado mucho y me he dicho a mí mismo: ‘Realmente hay un buen libro aquí, debajo de toda la clase de energía falsa que proporciona la cocaína'. Debería volver a él", aseguró.

Asimismo, el autor de obras como “El resplandor“ (1977), “It“ (1986) o “Misery“ (1987) dejó entrever que lo escrito en “Tommyknockers” puede derivar en otro libro, pues el potencial de la historia impulsaría un nuevo título. “El libro tiene unas 700 páginas, y pienso: ‘Probablemente hay una buena novela de 350 páginas ahí’”, adelantó.

Como se recuerda, “Tommyknockers” estuvo inspirado en el cuento “El color del espacio exterior” de H. P. Lovecraft y aborda la historia de los pobladores de Haven, en Maine, cuando descubren la existencia de un objeto misterioso debajo de la tierra que es capaz de convertirlos en extrañas criaturas.