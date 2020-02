De vampiro a hombre murciélago. Robert Pattinson sorprendió a muchos cuando fue elegido, a mediados del 2019, como el próximo en vestir el disfraz de Batman en la nueva adaptación de la historia del superhéroe por el director Matt Reeves (“Cloverfield”, “Dawn of the Planet of the Apes”) que saldrá a mediados del 2021.

Para muchos, el actor británico seguía siendo Edward Cullen, el melancólico vampiro de la saga “Twilight” (“Crepúsculo” en español) que había sido por igual objeto de deseo como odio durante el tiempo de mayor popularidad de la saga, entre 2008 y 2012; un encasillamiento casi mortal para su carrera.

Pero Pattinson siguió trabajando en el cine. Lejos de las grandes producciones que lo llevaron al estrellato, e incluso mientras se estrenaban las últimas cintas de “Crepúsculo”, el intérprete británico empezó a trabajar en películas con presupuestos más modestos; como “Bel Ami” (2012), “The Rover” (2014), “The Childhood of a Leader” (2015) y más recientemente “The Lighthouse” (2019), papeles que elevaron su perfil dentro de los círculos del cine independiente y que influenciaron en la decisión de Reeves para el papel estrella de su próxima película. Aquí una lista de siete roles que demuestran que Robert Pattinson sí sabe actuar.

1. CEDRIC DIGGORY - “Harry Potter and the Goblet of Fire” (2005)

El rol que lo llevó al cine. Pattinson interpreta a Cedric Diggory, el campeón de Hogwarts en la competencia del Torneo de los Tres Magos junto a Harry Potter, terminando asesinado por el villano Voldemort en el clímax de la película.

No hay mucho que remarcar de su interpretación más que el hecho que Pattinson supo, a pesar de su inexperiencia, mostrar el carisma y buena naturaleza que el personaje ostentaba en los libros de J.K. Rowling. Más importante aún es que este papel, y no su protagonismo en la desastrosa película “Little Ashes” (2008), fue probablemente un gran factor para que sea elegido para protagonizar “Crepúsculo” cuatro años después.

2. ERIC PARKER - “Cosmopolis” (2012)

Poco antes del estreno de la última película de “Crepúsculo” Pattinson colaboró con el aclamado director David Cronenberg (“The Fly”, “Crash”) para hacer “Cosmopolis”. En la cinta el actor interpreta a Eric Parker, un privilegiado financista de Wall Street, que durante un viaje en limosina ve su vida desintegrarse rápidamente.

Sobre la actuación de Pattinson, Kelly Jane Torrance, crítica del Washington Examiner, resaltó: “Mejor conocido como la rompecorazones estrella de las películas ‘Crepúsculo’, sorprenderá a muchos aquí la inteligente facilidad que interpreta otro tipo muy diferente de chupa sangre”.

3. REYNOLD - “The Rover” (2014)

Pattinson también participa de este drama postapocalíptico australiano en su primera colaboración con el director David Michôd (luego vendría “The King”). En esta cinta el actor interpreta a Reynolds, un bandido que colabora con el protagonista Eric (Guy Pearce) en una venganza contra los malhechores que robaron su auto (y en el caso de Reynolds lo dejaron abandonado).

El rol le valió a Pattinson una nominación de la Academia australiana a la categoría de Mejor actor de reparto.

4. JEROME FONTANA - “Map to the Stars” (2014)

En su segunda colaboración con Cronenberg, Pattinson interpreta un papel más humilde como Jerome Fontana, conductor de limosina y aspirante a guionista que se ve envuelto tangencialmente En los oscuros secretos de los demás personajes.

Si bien es un rol es menor, esto no impide que haga su papel “con mínimo esfuerzo, pero con gran convicción” según el crítico Murtaza Ali Khan de la página A Potpourri of Vestiges.

5. DENNIS STOCK - “Life” (2015)

Pattinson vuelve a tomar un rol protagónico en “Life” de Anton Corbijn (“Control”, “A Most Wanted Man”) en la que interpreta al fotógrafo Dennis Stock, quien es asignado el trabajo de tomarle fotos a la ascendente leyenda del cine James Dean (Dane DeHaan).

Sobre su papel en esta película, Alison Rowat, de The Herald, escribe “la agradable sorpresa aquí es Pattinson, quien toma el personaje de Stock y muestra todos sus ángulos, incluso los menos atractivos, a la cámara.”

6. CONSTANTINE NIKAS - “Good Time” (2017)

Posiblemente, su mejor película hasta la fecha. Dirigida por los hermanos Benny y Josh Safdie (“Uncut Gems”), Pattinson interpreta a Constantine Nikas, un criminal que, después de un intento fallido de robar un banco, intenta desesperadamente reunir el dinero para sacar a su hermano menor de la cárcel.

La interpretación de Pattinson de Connie como un antihéroe fue alabado por la crítica. “Robert Pattinson protagoniza una de sus películas más importantes y confirma su status de actor capaz de alejarse del maldito cliché de donde salió”, escribe Federico Furzan de Cinelipsis.

“The Guardian” también resaltó la interpretación del actor señalando que "Pattinson es completamente convincente como Connie con sus ojos de loco, una manipuladora fuerza de la naturaleza (alternativamente hipnotizante, repugnante y patética) que deja un rastro de destrucción en su camino.”

7. THOMAS HOWARD - “The Lighthouse” (2019)

Rogger Eggers (“The Witch”) nos trae una fascinante historia de dos hombres que tienen que convivir durante un mes en un remoto faro de Nueva Inglaterra en una historia llena de tensión filmada en formato blanco y negro. El logro de Pattinson es hacerle cara y triunfar en el desafío de actuar junto a William Dafoe en una de las mejores interpretaciones de las carreras de ambos actores.

Mejor dicho por Allison Rose de FlickDirect: “Pattinson y Dafoe están igualados y dan increíbles actuaciones. Ellos interactúan entre ellos como pianos en duelo en busca de la dominación”.

MENCIONES HONROSAS

Además de los roles ya mencionados, otras películas en las que Pattinson mostró sus facultades de actores son “The Childhood of a Leader” (2015), donde interpretó al ‘líder’; “The Lost City of Z” (2016) donde encarnó al explorador Henry Costin; “Damsel” (2018), donde es el afluente pionero Samuel Alabaster y “The King” (2019), donde interpreta al antagonista Delfín de Francia.

