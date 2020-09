Oscuro, inquietante, demacrado, sombrío. Parece una estrella de rock torturada, una especie de Robert Smith de The Cure si el músico de Blackpool no hubiera engordado tanto. Le llaman Morfeo, Sueño, o Sandman, protagonista de un cómic de culto escrito por el británico Neil Gaiman. Y después de años de marchas y contramarchas, luego de 30 años de creación su adaptación a la pantalla chica, vía Netflix, se anuncia como la serie más cara del Universo DC.

En efecto, como “The Hollywood Reporter” anunció en 2019, Netflix y Warner Bros. acordaron llevar a la pantalla chica esta fundamental saga del cómic, teniendo al guionista de Wonder Woman, Allan Heinberg, como ‘showrunner’ (mezcla de guionista con productor ejecutivo) de la serie, mientras que su autor, Neil Gaiman, y David Goyer (responsable de la trilogía de películas “The Dark Knight” de Christopher Nolan) asumirán el papel de productores ejecutivos. Además, la publicación asegura que el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. es un compromiso financiero masivo que hará de “Sandman” la serie de televisión más cara producida por DC Entertainment.

Como se sabe, esta novela gráfica publicada originalmente por el disuelto sello “Vértigo” (el mismo de “Preacher”, “100 Bullets”, o “Y The Last Man" había sido codiciada por Hollywood a lo largo de los últimos treinta años. El último intento fue en 2013, cuando el actor Joseph Gordon-Levitt intentó una saga con New Line Cinema, pero el proyecto se truncó dos años después por irreconciliables diferencias creativas.

Morfeo en toda su gloria, antes de ser capturado. Detalle de la portada de "The Sandman: Overture" #1 (2013). Fuente: J.H. Williams III/ Vertigo.

El cómic que no te dejará dormir

Vértigo Cómics publicó originalmente las dos mil páginas de “The Sandman” en 10 volúmenes publicados entre 1988 y 1996, añadiendo luego títulos adicionales en 2009 y entre 2013 y 2015. La historia sigue a Morfeo, el Rey del sueño, que en su primer arco argumental había sido encarcelado por unos delirantes ocultistas allá por 1906 y, que pudo escapar en la década de 1980. Debilitado pero libre, Morfeo busca vengarse de sus captores, adaptarse al nuevo mundo de los mortales y recuperar su energía para reconstruir su reino.

Así, la producción partirá de “Preludios y Nocturnos”, primer tomo de la serie, que recopila sus ocho primeros números. En esta línea argumental, encontramos a Sandman como el clásico héroe caído en desgracia, hecho prisionero por los hombres, quien al escapar emprende un camino para recuperar lo perdido: tres elementos de gran valor mágico en propiedad de los descendientes de sus antiguos captores. Débil y vulnerable al principio, Sueño se irá haciendo cada vez más fuerte y arrogante antes de recuperar su reino y de paso consumar su venganza.

Anuncio para "Las Benévolas", penúltimo arco argumental de "The Sandman". (Imagen: Vértigo cómics)

Sin embargo, como bien saben los lectores del cómic, estas acciones que lleva a cabo el protagonista para recuperar su trono y poder serán también las que le conduzcan a su final, justamente intentando salvar su reino de la destrucción, a la manera de una tragedia griega.

Uno de los cambios planteados por la serie será ubicar la acción en el año 2021, ha señalado el propio Gaiman en una entrevista con el sitio web británico de entretenimiento Digital Spy. Así, Morfeo será atrapado en 1916 por Roderick Burgess y su Orden de los Antiguos Misterios, mientras que su liberación se llevará a cabo en 2021 y no en 1988, cuando se publicó el primer número del cómic. “El cautiverio le lleva el Rey de los Sueños a reflexionar sobre lo inevitable que resultan los cambios, lo que le lleva a modificar su personalidad, la cual empezó con una naturaleza cruel”, señaló Gaiman.

Portada de “The Sandman: Vidas breves”, con ilustración de Dave McKean. (Imagen: Vértigo Cómics)

Al ser cuestionado sobre la fecha en la que la serie empezaría a ser filmada, el escritor británico comentó que todo estaba listo para que el rodaje echara a andar en mayo pasado, pero la pandemia frenó sus planes. A pesar de este retraso, Gaiman señaló que esta pausa no afectará en la trama. Más bien aprovecharon el tiempo en casa para sentarse a mejorar los guiones: “Debido al COVID, como con cualquier otra pieza de televisión que se está haciendo en el mundo en este momento, alguien presionó un botón de pausa gigante. Y hemos aprovechado eso para que los guiones sean lo más perfectos posible. Cuando el botón de pausa universal comience a desaparecer, estaremos comenzando el lanzamiento nuevamente. Recibo estos correos electrónicos inspiradores y maravillosos con diseños de producción con lugares que solo he visto en los cómics antes, ahora se trabajan en 3D y luego se me pide que comenten sobre ellos. Eso es increíble”, afirmó. Por el momento no se ha anunciado una posible fecha de estreno para la nueva serie de Netflix y DC Comics.

Neil Gaiman viene desarrollando la produccipon de diversas series en plataformas como Amazon y Netflix (Foto: Darryl James/ AFP)

Recientemente se estrenó una adaptación una serie de solo audio dirigida por Dirk Maggs. La misma tuvo bastante repercusión y Gaiman mostró su alegría al respecto: "Parte de la alegría de hacer la adaptación en audio fue decir: “Esto es lo más parecido que podemos hacer a un audio libro de estas tres primeras novelas gráficas y con suerte todas ellas”, señaló a DC Fandome. En dicha versión, hecha para la plataforma Audible de Amazon, James McAvoy interpreta a Lord Morpheous; mientras que Michael Sheen es Lucifer.

¿Quién es el dios del sueño?

Sandman, Sueño o Morfeo es el soberano solitario y autocrático del Sueño, el reino de nuestro inconsciente colectivo. Gaiman lo concibió a partir del viejo superhéroe de la DC publicado en 1940, así como de su torpe actualización en los setentas, personajes estos a su vez absorbidos en una historia voraz que se nutre de la mitología griega, la historia antigua, la literatura y los cómics, intercalando desde leyendas africanas a las aventuras del Superman Bizarro, con guiños a los relatos de GK. Chesterton y las obras teatrales de Shakespeare.

The Shakespeare from "The Sandman" is my go-to writing guru. pic.twitter.com/jvP0ufHzJ5 — Brendan I. Koerner (@brendankoerner) June 9, 2017

En varias ocasiones, el personaje de Neil Gaiman ha compartido espacio con William Shakespeare (Imagen: Vertigo Cómics).

Sandman, rey de sueño, puede proyectar su gran poder en el mundo de la vigilia, pero también tiene que aprender a convivir con una familia que le iguala en fuerza e influencia, y con la que ha tenido más de un conflicto infraterno. Conocidos como Los Eternos, los hermanos de Sueño son más viejos que los dioses del Antiguo Egipto y del altar griego, pero saben mostrarse actualizados en cuanto a los dictados de la moda y la intriga política. Ellos son Destino, Deseo, Desespero, Destrucción, Delirio y Muerte. Esta última, la más guapa, aguda y brillante del grupo.

Muerte, hermana de Sueño, en la portada de "Action Comics 894"; historieta donde conoce a Lex Luthor. (Imagen: Vertigo Cómics).

Como señala la escritora Alisa Kwitney, otrora editora y guionista de la editorial Vértigo, en su libro “The Sandman, el rey de los suenos” (Norma editorial), los Eternos son una familia de Arquetipos, a la vez personas y conceptos. Así, las historias se van tejiendo con los enfrentamientos entre hermanos, las pasiones convertidas en venganza, la aparición de regalos peligrosos, meditaciones sobre el poder de las mujeres, la naturaleza de las visiones o las diferencias entre el sueño y la muerte.

Quizás sea el escritor Stephen King quien mejor ha sabido definir al personaje de Gaiman, al escribir la introducción a “El fin de los mundos”, octavo volumen de las peripecias de este héroe inmortal: “En la mayor parte de los cuentos literarios, sean de género o no, encontramos a veces una sensación de autoconciencia, la impresión de que la obra está llena de significado, pero difícilmente encontramos sentido del humor. Por otro lado, en los cómics, normalmente encontramos mucho humor, pero ninguna sensación de autoconciencia, ninguna impresión de que la obra deba ser tomada seriamente por si misma, que tiene mérito artístico. Las historias de “Sandman” de Neil Gaiman contienen ambos elementos: un sentido del absurdo y un sentido del significado, y el resultado es una obra con la claridad de un cuento de hadas”.

Así, fascinados por este cuento de hadas llevado ahora a la pantalla, es posible que pasemos mucho tiempo despiertos siguiendo la serie del dios del Sueño. Avisados estamos.

