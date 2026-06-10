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Resumen

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El periodista peruano Daniel Alarcón obtuvo la docencia titular en la Columbia Journalism School. (Foto: Archivo El Comercio)
El periodista peruano Daniel Alarcón obtuvo la docencia titular en la Columbia Journalism School. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Leslie A. Galván

Daniel Alarcón (Lima, 1977) estaba de viaje con su familia cuando recibió la noticia. De profesor asociado pasa a ser profesor titular en la Columbia Journalism School de Nueva York, escuela cuya reputación habla por sí misma. Allí es donde ocurren las deliberaciones de los Premios Pulitzer, el mayor galardón al periodismo en Estados Unidos. Puede que incluso del mundo.

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