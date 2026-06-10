Daniel Alarcón (Lima, 1977) estaba de viaje con su familia cuando recibió la noticia. De profesor asociado pasa a ser profesor titular en la Columbia Journalism School de Nueva York, escuela cuya reputación habla por sí misma. Allí es donde ocurren las deliberaciones de los Premios Pulitzer, el mayor galardón al periodismo en Estados Unidos. Puede que incluso del mundo.

“Sí, o sea es algo de… ¿Prestigio?”, expresa con modestia el maestro de periodismo sonoro y narración de no ficción en la universidad, cuya facultad de periodismo alberga más de 140 estudiantes de todo el mundo y alrededor de 105 profesores a tiempo completo. Pero más allá del privilegio de tener un espacio reservado en el estacionamiento, el cargo viene con la responsabilidad de pensar y discutir en las aulas el rol del periodismo en la era de los reels de TikTok e Instagram.

“Tendré más responsabilidad para marcar la hoja de ruta de lo que pretendemos dictar a los estudiantes que les sigue interesando el periodismo —dice Alarcón—. Hoy en día los periodistas tienen que ser flexibles a los nuevos formatos para presentar sus historias. Porque las audiencias están cada vez más dispersas en redes sociales y algunas personas no tienen el hábito de escuchar historias de media hora”, dice.

Sepa más... En 2021, Daniel Alarcón fue nombrado MacArthur Fellow, convirtiéndose en el primer peruano en recibir esta beca, conocida como el “Genius Grant”.

En 2022, obtuvo el premio Maria Moors Cabot, otorgado por la Columbia Journalism School a periodistas que fomentan el entendimiento entre América Latina y Estados Unidos.

Además de continuar con su proyecto Radio Ambulante, también escribe para New Yorker.

“Ha sido difícil encontrar el modelo de negocio que sostenga el trabajo periodístico serio. A nosotros, los periodistas a quien nos preocupa el futuro de la profesión y sobre todo que valoramos su rol en una democracia funcional, tenemos que arremangarnos y meternos en el fango para encontrar esas audiencias para poder monetizar este trabajo”, sostiene Alarcón.

Con “Radio Ambulante”, Alarcón se tiró a la piscina con una buena dosis de rebeldía. Mientras en el 2011 buena parte del periodismo pensaba en narrar con imágenes, él apostó únicamente por el audio. “Me gusta contar historias largas”, dice. En el podcast periodistas latinoamericanos hablan en español por casi una hora sobre temas de todo el mundo, pero siempre con un vínculo a la comunidad hispanohablante. Algunos de sus capítulos más recordados son “La presidenta del amor”, sobre una trabajadora sexual a la que le arrebatan a su hija, “Contra la gastronomía peruana”, con testimonios recogidos en el Centro de Lima, “Historia clínica”, sobre la eutanasia, etc.

Radio Ambulante, podcast en español de Daniel Alarcón, inició en 2012. Además, el periodista peruano cuenta con otro proyecto "The Away End", donde conversa junto al escritor John Green sobre el Mundial de Fútbol y el deporte a nivel internacional. (Foto: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)

“A uno le duele darse cuenta que está viejo, pero, en términos demográficos, soy un dinosaurio”, dice Alarcón. A su hijo de 13 años, su querido “bicho raro”, le gusta hablar de geopolítica. Y al periodista, las novelas de 300 páginas, y en general contenido extenso, que tome horas consumir. Pero a pesar de que a él le entusiasme el contenido que requiere mayor concentración, todavía le sorprende cuando sus estudiantes más jóvenes quieren hacer, por ejemplo, un podcast extenso cuando ellos mismos suelen informarse con un video de TikTok de 1 minuto.

“Es importante que nosotros, los periodistas mayores, entendamos lo siguiente. Por un lado, hay un valor en el periodismo narrativo y va más allá de los gustos de la gente, porque un formato largo te permite adentrarte en una problemática por completo. Y, por otro lado, aunque suene contradictorio, siento que los periodistas no debemos ser ‘snobs’ con nuestra audiencia. Es decir, es incorrecto pensar que leer un texto de 4000 palabras en el New Yorker es la única manera de entender una noticia. La gente tiene hambre de información, análisis y conocimiento. Eso no ha cambiado”, sentencia.

Que un peruano, cofundador de un podcast en español ocupe hoy una cátedra en la Universidad de Columbia dice tanto de su carrera como de la manera en que el Perú se hace notar en el corazón de la academia estadounidense. Desde ese lugar, Alarcón insiste en que la tarea central es dar a los jóvenes periodistas herramientas para hacer videos verticales con información verificada, pero sin sacrificar la personalidad. Le interesa que aprendan a mostrarse como personas reales detrás de las noticias. Y seguirá en esa apuesta, incluso cuando el algoritmo parece poner a prueba al periodismo todos los días.