Fue desterrada, perseguida y hasta encarcelada mientras llevaba bien puesto el uniforme de húsar. La quiteña Manuelita Sáenz (1797 - 1856) murió en Paita, Piura, en pobreza y soledad. La historia se encargó de invisibilizar su papel político en el proceso de la independencia de América Latina, y solo recuerda su nombre junto al epíteto de amante de Simón Bolívar. En el siglo XXI, la historia contemporánea la reivindica.

“Me parece muy injusto que se la presente así. Es muy poco”, sentencia la periodista argentina Florencia Canale, autora de la novela biográfica “Bastarda” (Planeta, 2022), donde desentraña los orígenes de Manuelita Sáenz como hija ilegítima del encuentro furtivo entre Simón Sáenz y Joaquina Aizpuru, una marca que llevará toda su vida. Además, Canale narra el papel clave de Manuelita en la causa patriótica, sin dejar de contar el apasionado romance con el Libertador. “Ella fue nombrada por San Martín Caballeresa de la Orden del Sol. Junto a otras mujeres participó en este devenir de asociación de espías exponiéndose a la muerte. Fue mucho más que la amante de Bolívar. Me gusta decir que Simón Bolívar fue su amante, al revés, porque ella ya era Manuela Sáenz antes de conocerlo”. Separarse de su esposo, el acaudalado James Thorne, fue una nueva afrenta de esta mujer hacia una sociedad que nuevamente le dio la espalda. Pero nada la detuvo.

Sin duda, fue de vanguardia, una mujer que alcanzó el poder. En una época de anarquía y muy pocas certezas, se ganó la confianza de don José de San Martín y fue la mano derecha de Simón Bolívar. Contribuyó con información e ideas estratégicas en asuntos militares y políticos. Su agudeza llevó a salvarle la vida en tres ocasiones a Bolívar, por lo que la reconoció como la ‘libertadora del Libertador’.

Armada y uniformada

No era raro verla armada sin tenerle miedo al campo de batalla, como lo demostró en Pichincha y bajo el mando de Sucre, en Ayacucho. Por su valor, por batirse a tiros con el enemigo, por atender a soldados heridos, fue ascendida al grado de coronel.

La autora de “Bastarda” se pregunta si el origen ilegítimo de Sáenz la habría instado a legitimarse ella misma frente al mundo, con rabia, ímpetu y sin pertenecerle a nadie: “Hoy diríamos que era una ‘self-made woman’ (‘hecha a sí misma’), por ello el dato del origen es fundamental. Aunque no la conoció, pienso que heredó de su madre las ganas de ser dueña de sí misma”. Manuelita quiso alcanzar la libertad en una sociedad que la marginó por separarse, por no tener hijos y sí un amante, y desafiar el rol de una mujer del siglo XIX. Pero también buscó la libertad de los pueblos, mérito que nadie le puede negar. “Ha sido estigmatizada por inmoral; sin embargo, su moral fue tan alta que aceptó la pobreza, la indigencia, la enfermedad y la muerte en abandono. Pudo haber vivido en la opulencia, pero eligió no hacerlo. Abandona esa seguridad por ir detrás de su gran pasión, podríamos decir por Bolívar, pero además por la causa patriótica”, afirma Florencia Canale con total admiración. Durante su paso por Lima, Canale espera conocer la casa en Paita donde vivió Manuelita sus últimos días, preparando postres, vendiendo tabaco y sirviendo de intérprete a viajeros ingleses y franceses para sobrevivir. Es hora de recordarla como se debe.