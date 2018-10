La noche del domingo se llevó a cabo el Miss Perú 2019 en el Teatro Municipal, donde Anyella Grados (Miss Libertad) se alzó como la nueva representante de la belleza peruana. En entrevista con El Comercio Jessica Newton, organizadora del certamen, habló sobre el papel de las representantes en la actualidad, además de la polémica por las concursantes transgénero (como en España).

CONTROVERSIA INTERNACIONAL

- Ángela Ponce ha generado polémica luego de haberse convertido en la Miss España. ¿Crees que el Perú está preparado para tener una representante transgénero?

No. No creo que el Perú esté preparado para tener una representante transgénero. Creo que no porque ni siquiera pueden tener DNI. Nuestras leyes no lo permiten. La población todavía lo sigue mirando como algo horrible. Son mujeres que han nacido en el cuerpo equivocado, nada más.

UNIDAS CONTRA EL CÁNCER

- ¿Cómo nació la idea de presentar a las candidatas "calvas" de Miss Perú frente a cámaras para concientizar la prevención del cáncer de mama?

Yo perdí a mi padre de cáncer y puedo decir que no existe dolor más grande como la desesperación de saber que contra este agresor no puedes hacer nada. Cuando pensé que todo había pasado, perdí a un amigo con la misma enfermedad. Me di cuenta que si se hubieran hecho el chequeo a tiempo habrían salvado sus vidas. Conversé con Susana Umbert, y ella perdió a su hermana de cáncer de mama. Ella sabe todo el dolor que trae esto a una familia. Las cifras son alarmantes y es por eso que decidimos ir más allá de solo colocarse el lazo rosa, queremos que se hagan el despistaje.

Teníamos un poco de temor porque hay niños que ven el programa, pero creo que también es una manera de decirles a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama que no se sientan mal. Me desespera saber que ellas se sienten incomodas de no tener cabello cuando en realidad lo más valioso que tienen es la lucha por la vida. Es por eso que hemos querido "quitar el cabello" y esta noche (el domingo) ese cabello será donado a las mujeres que están en una lucha de vida o muerte. Lo que espero es cambiar los índices, espero que las mujeres tomen coraje y se hagan el chequeo. Sin salud no hay belleza.

SOBRE LA GANADORA

- ¿Anyella Grados era una de tus favoritas? ¿Esperabas que ella fuera la ganadora?

"Era una de mis favoritas, la vi coronarse en La Libertad. Y me llamó la atención lo preparada que estaba y lo comprometida que es con lo que hace, pero luego la vi salir con ese vestido y me dije ¡Dios Santo! ¿Qué hace esta criatura con ese cuerpo tan lindo en ese vestido?. Creo que ha sido maravilloso que el jurado haya elegido a una mujer más allá del vestido. Más allá de que se le vea la silueta. Eligieron a una mujer por sus valores, por sus respuestas, una mujer valiente que ha respondido de la manera que a mí me hubiese gustado que responda mi reina.

- En una palabra, ¿Cómo la definirías?

La definiría como adecuada, ella es la ganadora. Y creo que tiene todo para poder ser nuestra reina nacional y cambiando el vestido (risas) estaría lista para ir al Miss Universo.