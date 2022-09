Mira nuestra entrevista a Amanda Portales Amanda Portales en show de aniversario presentará fusión de tema de Chacalón y descarta enfrentamientos con Eusebio ‘Chato’ Grados por tema “Pío pío”:

“Voy a cantar a mi estilo, pero sin quitarle su esencia, Ven mi amor’, una chicha que compuso el señor Jorge Luis Carballo para Chacalón. Será una cosa fabulosa. En algún momento me criticaron porque hice, en Iempsa, la primera fusión, y ahora es algo que muchos hacen”, detalla la cantautora peruana, para luego mostrarnos, con orgullo, los principales reconocimientos que ha recibido a lo largo de sus más de 57 años de trayectoria artística.

En 2004 fue reconocida por la Universidad Mayor de San Marcos como Excelencia Artística del folklore Andino, dos años después, el gobierno peruano la honró con el Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en Grado de Comendador, y en 2017 fue nombrada Patrimonio Cultural y Embajadora de la Marca Junín por el Gobierno Regional de ese departamento.

─¿Por qué “La leyenda... vive”?

El Ministerio de Cultura me puso Personalidad ilustre, también Ícono de la música, y la gente me dice: “Señora Amandita, usted es una de las pocas cantantes del género que aún nos queda”. No sé hasta cuándo viviré, mientras tanto seguiré haciendo música, pues los hombres pasan, las obras quedan, como ocurre con las composiciones de tantos buenos compositores que ya no están.

─¿Cuál es el reconocimiento más importante que has recibido?

El más importante es el reconocimiento del público, sin el respaldo de la gente, los artistas no somos nada. Precisamente, en honor a ellos, porque me de bebo a ellos, estoy viendo crear un museo con mis vestuarios, mis premios y todo lo que a lo largo de los años he podido hacer. Tengo vestuarios de todo el Perú y colores, polleras bordadas a mano, vestidos.... Una vez le obsequié un traje a una simpatizante de mis canciones, que por alguna razón estaba en prisión, en el penal Santa Mónica. Lo recibió con mucha alegría. Otra fan se casó con uno de mis vestidos.

A lo largo de sus más de 57 años en el escenario ha recibido innumerables reconocimientos. (Foto: Alessandro Currarino)

─¿Cuánto cuesta un vestuario bordado?

Las polleras cuestan un montón, y las mías cuestan mucho más porque me las confeccionan grandes, para que me queden debajo de la rodilla; pero prefiero no decir montos. Aunque me digan que soy de la época de la carreta, yo creo que una mujer de la sierra debe vestirse de forma discreta.

La novia del Perú vuelve a los escenarios el próximo 15 de setiembre en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Alessandro Currarino)

─Fuiste gran amiga de Eusebio ‘Chato’ Grados, compartieron escenario y realizaron varios viajes juntos. Nos puedes contar algún momento especial de esa amistad.

Le tenía mucho cariño, era como mi hermano, siempre andábamos juntos. Un día participamos en un intercambio cultural que se realizó en Corea con diferentes artistas. Aquella vez llevó su pista para cantar, en cambio yo no llevé nada, tuve que cantar acompañada de una pianista coreana. Canté “Buscaré un nuevo mundo” y entré al concurso. Pastorita Huaracina también estuvo en esa oportunidad, pero como invitada especial. Habían como 600 delegaciones de diferentes países. Había, también, quienes un poco me enamoraban y él salía al frente, les decía: “Qué pasa, yo soy su esposo”. Era la muerte. Cuando le reclamaba, me decía que debía agradecerle porque me estaba cuidando (Risas). Siempre hemos estado en actividades juntos.

─¿Es verdad que tuvieron enfrentamientos por el “Pío pío”?

Nunca he tenido enfrentamientos con Eusebio, y él lo sabía. Nos quisieron crear problemas, pero él sabía perfectamente lo que ocurría. Él era cantante y autor de sus letras. Yo, en cambio, solo soy la intérprete, nada más. Mi versión del Pío Pío” es de Farino Erazo, mi padre político en aquel entonces. Yo le canto al pollito y el ‘Chato’ a la mujer de Huancayo. Las letras son diferentes. Mi tema está inspirado en esos pollitos que antes se intercambiaban por botellas, en el pollito que tenía mi hermanita chiquita, cuando vivíamos en Caja de Agua. Sucede que a mi programa de radio me llegaban las primicias y este tema no salió con letra alguna sino con orquesta típica, era un LP con diferentes éxitos de los Ases de Huayucachi. Mi versión la grabó Iempsa, la del Chato, la disquera Lady Vanessa. El lío era entre autores, yo me alejé.

─Ambas versiones se llaman “Pío pío”. ¿Cómo hicieron para registrarlas en APDAYC?

Farino Erazo puso el tema en la Biblioteca nacional, cuando todavía se registraban temas en ese lugar. Luego viajó a Belgica y no había quién siga las cosas. El ‘Chato’ lo inscribió en APDAYC.

─Después de alejarte de Eusebio, ¿cómo coinciden nuevamente en el escenario?

Yo me alejé para evitar los entredichos, pero el ‘Chato’ era la muerte, me buscó para decirme que me quería contratar para un espectáculo en el teatro Pardo y Aliaga. Al principio me negué, pero terminó convenciéndome, me agarró en mis cinco minutos. Ese show se llenó porque en la promoción decía ‘Los reyes del ‘Pío pío’” y salía la foto de los dos, la gente creía que lo estábamos haciendo juntos. Después vinieron muchas presentaciones más. Eran buenos tiempos, habían muchos maestros.

─¿Qué aprendiste de esos grandes maestros de antaño?

La sencillez. Recuerdo mucho que Flor Pucarina, me decía: “Cuando ya no estemos tú vas a ser la figura principal”. “No compitas con ellos, aprende”. Sé que las nuevas generaciones me ven como un referente, pero ellos piensan en tumbar a los grandes. He escuchado de terceros decir que “ya fui”, y si así piensan, se respeta, pero considero que los éxitos de Amanda Portales morirán solo cuando se dejen de escuchar. Mientras Dios y el público me lo permita seguiré en los escenarios entregando mi arte, nunca me voy a desligar de la música, siempre voy a estar ahí.

─Con el paso de los años, has tenido diferentes apelativos, ¿a qué se debía el cambio?

Cambiaban de acuerdo con el lugar de origen de la música que interpretaba. Cuando cantaba temas del Cusco era Cápac Tika, si eran de Puno me llamaba Flor Collavina. Después fui Flor Amanda, Amanda de Mantaro, La Novia de Junín, Amanda de los Andes..., La Novia del Perú.

─¿Quién te puso La Novia del Perú?

El periodista, escritor y poeta Antonio Muñoz Monge, en 1984.

─También te decían la Sophia Loren de folclore.

(Risas) Pastorita Huaracina me bautizó así, cuando yo tenía 24 años, fue en un concierto que organizó en la carpa del Hotel Crillón. Me decía que tenía un parecido con la artista italiana, porque mis ojos eran grandes y mis pómulos salidos. Pastorita fue como mi segunda mamá.

Pastorita Huaracina le puso la Sophia Loren del folclore cuando tenía 24 años. (Foto: Alessandro Currarino)

─¿Cuál es tu misión como artista?

Difundir lo nuestro, nuestro arte, nuestra música. Lamentablemente los nuevos valores se enfocan y centran en lo que son, y solo dan a conocer algo que les gusta. Se debe pensar no solamente en el hoy, sino en el mañana, que te recuerden. He visto nacer muchos y muy buenos artistas, pero después ya no sé nada de ellos.

─¿En qué va a consistir tu show de este 15 de setiembre?

Voy a cantar los temas que la gente me pide a través de mensajes porque me debo a ellos. También quisiera cantar otros temas porque tengo varios grabados, pero cómo desligarte del público que está pendiente de ti. Será un show de huaynos, mulizas, huaylarsh, carnavales..., habrá una orquesta, un conjunto, danzas. Tendré a Mauricio Fernandini nuevamente como maestro de ceremonia. En este show tendré como cuatro o cinco cambios de vestuario. Será un espectáculo colorido y con muchos artistas en escena, será un homenaje a mi público.