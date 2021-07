Conforme a los criterios de Saber más

“Componiendo al mundo” es un concurso de música que busca crear conciencia sobre el impacto de la depredación humana en el medio ambiente y que, a través de la creación artística, quiere lanzar un llamado de alerta acerca de la necesidad de sensibilizarnos para cuidarlo y preservarlo.

“El arte musical, al hablar con un lenguaje no solamente verbal sino también rítmico y armónico, te pone alas en los pies. El proceso creativo musical, unido a la intención de cambio y compromiso social de muchos artistas, es una fuente de inspiración. Creemos que la música provee una maravillosa vía de difusión y sensibilización, que el mensaje llega más rápido cuando se dice musicalmente o cantado. Nosotros queremos apoyar esa transformación, mostrar al país y al mundo lo que podemos aportar desde esta expresión cultural y también las posibilidades que este arte brinda en cuanto a sensibilización y cuestionamiento interior”, señala Pepita García Miró, directora de Cernícalo Producciones y la plataforma musical Giramos, instituciones impulsoras de este certamen junto a Conservamos por Naturaleza, con el cofinanciamiento de Innóvate Perú.

Ciento treinta participantes nacionales e internacionales se inscribieron en “Componiendo al mundo”, pero solo 20 han sido seleccionados como finalistas. Los ganadores serán anunciados este sábado 10 de julio a través de las redes sociales de Giramos, donde también se puede escuchar los temas que han llegado a esta etapa. La elección, comenta Mariano Palacios, vocalista de la banda Laguna Pai y miembro del jurado, ha sido ardua por la calidad de los temas y el buen nivel creativo, musical y comunicacional.

"Componiendo al mundo" convocó a más de 100 artistas, entre solistas y bandas, Solo 20 llegaron a la final. En la imagen, el grupo Riviere, Erik Vergara, WAZ Blues y Budapest.

“Es muy bonito escuchar diferentes maneras de percibir nuestra relación con el mundo y la manera en que conciben qué es lo que se tiene que hacer, transmitir y comunicar. Todas las composiciones están bien hechas y se nota que le han puesto cariño, lo cual es algo muy importante. Para mí es también fundamental la honestidad, la sinceridad al escribir y componer, siento que es algo que de alguna manera influye en cómo y qué es lo que la canción transmite”, sostiene Palacios. Además de él y de Pepita García Miró, forman parte del jurado Susana Baca, Jhovan Tomasevich y Pedro Aguilar.

—Sentido de preservación—

Entre los participantes del certamen, además de músicos peruanos, hay artistas de otros países, como Elvira Saa. “Soy una cantora migrante, nacida en Colombia, criada en Chile y hace unos años, cautivada por el Perú y su cultura, decidí quedarme. Acá formé mi familia y mi proyecto musical, Pájaros Jaguares. Siempre hemos sido activistas por la defensa de las semillas, la libertad de las mujeres, el derecho a migrar, entre otras causas. En general, la naturaleza es una fuente infinita de inspiración y por eso debemos ser sus guardianes”.

La artista también señala que el arte debe ser un servicio a la humanidad y la música, la herramienta más poderosa para transformarla. “El arte puede ser esa llave que nos haga mirarnos los unos a los otros, despertar del letargo y el miedo y darnos la mano. El arte tiene que remover conciencias para salir de esta gran crisis planetaria”, manifiesta.

El actor y músico Marden Crunjer, compite con la canción “Muña”. (Foto: Esteban Marchand)

Marden Crunjer es otro de los finalistas. En el 2019 estrenó su primer disco: “La Tragicomedia de Prisma” y actualmente trabaja en su segundo álbum de estudio. La pieza que creó para el certamen está inspirada en una historia familiar. “Un remedio casero que no olvidaré nunca es el té de muña. Cuando de pequeño me enfermaba, mi abuelito me cuidaba toda la tarde y me contaba historias para alegrarme, como la de la yunza. Me contaba sobre la faena y cómo terminaba en un sembrío colectivo para agradecer a la tierra. Siempre recuerdo haber sanado luego de esas historias, pero si la tierra se llegase a enfermar, ¿quién le dará su tecito de muña?”, se pregunta Crunjer. De otro lado, el artista destaca la propuesta del concurso pues considera que “es necesario un trabajo activo desde todos los flancos para detener la contaminación ambiental y tomar conciencia sobre esta problemática”.

Percusionista y cantautor Óscar Mauricio participa en el certamen con el tema "¿Qué hiciste tú?". (Foto: Maritza Méndez Richardson)

“Componiendo al mundo” ha dado la posibilidad de escuchar la posición crítica y el sentido ecológico y social de los artistas, como Óscar Mauricio, médico veterinario, percusionista, cantante y compositor de Olaya Sound System y músico percusionista en Batuke Changó. “No podemos esperar más tiempo para tomar acción. El mundo avanza cada vez más rápido y muchas veces pensamos en las consecuencias del mal uso de los recursos como si se tratara de un futuro muy lejano. Pero el futuro es ahora. Cuando nos damos cuenta, las consecuencias las tenemos al frente y ya no hay marcha atrás. De nosotros depende lo que las próximas generaciones reciban, debemos ser responsables con eso”, finaliza.

El dato: Para escuchar los temas finalistas ingrese a la cuenta de Giramos Oficial en Instagram y Facebook (https://bit.ly/finalistascomponiendoalmundo). El sábado 10 de julio se anunciará a los ganadores por estas plataformas.

