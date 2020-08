Tras ganar una beca en la Universidad Católica (PUCP) y asegurar su ingreso en el Conservatorio Nacional de Música, Enrique Mariño Aroni tiene claro su siguiente paso como profesional: estudiar en el Berklee College of Music. Se trata de una ilusión que ha mantenido intacta pese a las dificultades que ha enfrentado.

Desde los 9 años forma parte de Sinfonía por el Perú, donde ha sobresalido por su dominio de la viola, aunque también toca el piano, el violín y la guitarra. Gracias a la organización Perú Champs consiguió una beca para continuar la secundaria en Innova Schools, en Trujillo, debido a su alto rendimiento académico. A diario se despertaba a las 5 a.m. para asistir a sus clases al otro extremo de la ciudad. Después, por las tardes, ensayaba con la orquesta. Una rutina que lo dejaba extenuado, pero que nunca fue un impedimento para perseguir sus metas.

El fenómeno El Niño en el 2017 destruyó su casa y lo obligó a vivir en una carpa con su familia durante meses. En medio del infortunio, su pasión por la música le dio la motivación necesaria para sobreponerse. “La música lo ha acompañado en los momentos más duros y le ha mostrado el lado positivo de las cosas. Lo ha ayudado a socializar, ya que tiene Síndrome de Asperger. Tras el huaico tuvimos que volver a empezar, pero hemos aprendido a enfrentar los problemas con optimismo”, asegura su madre Ana Aroni.

COMPLICADA PRUEBA

Tan solo con las clases de inglés del colegio se presentó a las rigurosas pruebas de Berklee en el 2018, cuando tenía 15 años. A pesar de la subvención que recibió por parte de la escuela, todavía le quedaba reunir lo suficiente para solventar el primer año de estudios universitarios. “Estamos luchando por alcanzar el monto. No tenemos la certeza aún, pero sí toda la fe del mundo”, sostiene Ana.

Enrique y sus padres. El excepcional peruano que busca ayuda para estudiar en la mejor universidad de música del mundo.

Por su parte, Enrique confiesa haberse intimidado al inicio con el proceso de admisión. Sin embargo, su experiencia y su familia le dieron la confianza para superar las etapas con éxito. “Atesoro la preparación que he tenido estos años con Sinfonía por el Perú. No solo me han formado en interpretación musical y canto coral, sino también me ha permitido participar en varios conciertos”, afirma.

Un punto de quiebre para ser admitido fue la entrevista personal. En ella -nos cuenta- expresó sus aspiraciones de la manera más genuina posible. “Sabía que podía sentar un precedente para más personas talentosas que aparezcan después de mí. Sé que en el Perú, en zonas alejadas, hay músicos muy capaces en busca de una oportunidad”, señala Enrique.

Por último, cuenta que su objetivo es convertirse en embajador de la cultura de nuestro país en el exterior y, eventualmente, volver al Perú para trabajar de la mano con instituciones que promuevan la educación y la inclusión social. “Agradezco mucho a quienes me han ayudado a llegar hasta aquí. Más adelante me gustaría generar oportunidades para más jóvenes como yo, de organizaciones como las que me apoyaron y a las que les debo tanto”, concluye.

¿CÓMO AYUDAR A ENRIQUE?

Las donaciones se pueden realizar a través del siguiente enlace: gf.me/u/yhjt8p. Las contribuciones también se pueden efectuar a la madre de Enrique, Ana Aroni de Mariño, en las cuentas a continuación:

-Cta. Simple Interbank en Soles #2413184498997

-CCI: #00324101318449899773

Es una cuenta mancomunada, lo que significa que solo se pueden retirar fondos si ambas personas titulares de la cuenta están presentes (Sra. Ana Aroni de Mariño y Alberto de Cárdenas, representante de Perú Champs.

