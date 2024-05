El disco de rock alternativo “21st Century Breakdown”, de la agrupación estadounidense Green Day, ha cumplido 15 años de haberse publicado.

De ese modo, en sus redes sociales, la banda liderada por Billie Joe Armstrong celebró el 15.° aniversario de su producción, la cual contiene su famosos hit musical “21 Guns”.

“¡No puedo creer que “21st Century Breakdown” esté cumpliendo 15 años! Le estoy dando una vuelta hoy, tú también deberías”, escribió la banda en Instagram.

“21st Century Breakdown” fue publicado el 15 de mayo del 2009. El disco del grupo tiene 18 canciones, de las cuales resaltan “Song of the century”, “Last Nigth on Earth”, “Viva la Gloria” y otros.

Ante la publicación de Green Day, sus fanáticos también compartieron su emoción por el aniversario del disco, compartiendo su emoción.

“Es prácticamente la perfección para mí y engendró uno de los mejores tours de la historia!”, “¡La mejor época de Green Day!”, “Uno de los álbumes más increíbles de todos los tiempos”, fueron algunos de los comentarios.