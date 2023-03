El nuevo single de Joaquín Sabina, “Contra todo pronóstico”, nos trae al Flaco de Úbeda en una íntima radiografía de su presente enfundada en un flamante rocanrol de autor. Apología de una actualidad lúcidamente creativa, que no pretende esquivar el impúdico paso del tiempo, pero que les hace un desplante a los agoreros y festeja las balas esquivadas tras una existencia arriesgando a la ruleta rusa.

Confesional e irreverente, “Contra todo pronóstico” juega una de las mejores bazas compositivas de Sabina: esa en la que practica la sana autoindulgencia salpimentada con la desvergonzada sinceridad de declararse culpable de seguir viviendo con insana intensidad.

Este tema celebra con picardía, socarronería incluso, la feliz consecución de lo improbable: el regreso por la puerta grande de un Sabina que se muestra desnudo en las pantallas de cine, con el documental de Fernando León de Aranoa; pletórico e incisivo en los reproductores musicales de la más rabiosa actualidad, con unas canciones nuevas que se ubican entre lo mejor de su repertorio; histórico y entrañable, único e inigualable, en los escenarios de medio mundo, con una gira que acaba de comenzar y ya arranca titulares del tipo “en su regreso triunfal se dio a querer y demostró que el cuerpo aún aguanta”.

Estrofas de plata y plomo, retazos biográficos esculpidos con la sabiduría del perro viejo adicto al estribillo canalla, “Contra todo pronóstico” sintetiza el duelo magistral a primera sangre entre el hombre y el autor, cuando uno se conoce, se reta, se falla y se abraza a sí mismo, desdeñando las sombrías profecías de los que le retrataban ya amortizado. “Derrapan otra vez los que dicen que soy mi peor enemigo.”

Joaquín Sabina sobre Jimena Coronado, su esposa: “Este amor que nos tenemos es un milagro”

“Contra todo pronóstico” fue compuesta, grabada y producida bajo el paraguas de su compinche de correrías musicales Leiva, con el que acaba de ganar el Goya a la mejor canción original por su anterior composición “Sintiéndolo mucho”, este nuevo tema cuenta en los créditos con la participación de músicos de la Leiband (Niño Bruno a la batería, César Pop a los teclados), Carlos Raya de Los Fitipaldis a las guitarras y el propio Leiva haciéndose cargo del resto de instrumentos y los coros. De la mezcla se ha ocupado Carlos Raya (Fito, Quique González, Leiva, etc.) y la masterización es obra de Bob Ludwig (Lou Reed, Paul McCartney, Bruce Springsteen, etc., etc.).

La pieza visual que acompaña a la canción es un lyric-video con instantáneas del internacional y laureado fotógrafo italo-filipino Gianfranco Trípodo.

“Contra todo pronóstico” es así mismo el nombre de la actual gira de Joaquín Sabina, de la que ya ha ofrecido los cuatro primeros recitales, en Costa Rica (Estadio Nacional de San José), Colombia (Movistar Arena de Bogotá), Chile (Movistar Arena de Santiago) y Argentina (dos de las seis fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires) y que le llevará por todo el continente americano y el territorio español hasta diciembre de este 2023.