BTS: "Map Of The Soul: Persona" en el Top10 de los Billboard 200 por cuarta semana consecutiva

"Map Of The Soul: Persona" sigue consiguiendo logros musicales. El reciente disco de BTS acaba de convertirse en la primera producción surcoreana en permanecer por cuatro semanas consecutivas en el ránking de los Billboard 200.

BTS alcanzó la posición No. 8 en la última lista de la semana, según la clasificación semanal de los Billboard 200, con respecto a los álbumes más populares en los Estados Unidos.

La segunda y tercera semana, "Map Of The Soul: Persona" de BTS se mantuvo en las posiciones No. 7 y 3, respectivamente durante la semana que finalizó el pasado 9 de mayo. La nueva actualización de los Billboard 200 se hará este martes.

Como se recuerda, "Map Of The Soul: Persona" contiene siete pistas inéditas. Entre ellas, "Boy With Luv" con la colaboración de Halsey; "Make it Right","Mikrokosmos", "Intro: Persona", "Home", "Jamais Vu" y "Dionysus".