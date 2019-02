YouTube HD: revive el show de Maroon 5 en el Super Bowl 2019 | VIDEO

La National Football League (NFL), o Liga Nacional de Fútbol Americano, publicó en su cuenta oficial de YouTube el video en HD de la presentación de Maroon 5 en el Super Bowl del pasado domingo.

El video en mención cuenta hasta el momento con casi 1,200 millones de vistas a tan solo unas horas de publicarse en la plataforma musical.



CUESTIONADA PRESENTACIÓN

"Vacío, aburrido, básico, somnoliento, evitable, decepcionante e innecesario", fueron algunos de los calificativos que ha recibido el show de Maroon 5 en el medio tiempo del Super Bowl de este domingo.

"Los mismos pensamientos continuaron cuando Levine cantó "Moves Like Jagger". ¿EN DÓNDE ESTÁ MICK JAGGER AHORA? ¿PODRÍA VENIR A CANTAR? De hecho, cualquiera de los Stones funcionaría", afirmó Associated Press.

TORSO DESNUDO Y EL FANTASMA DE JANET JACKSON

Otros de los aspectos más comentados fue la decisión del líder del popular grupo de pop rock, Adam Levine, de ir desnudando su torso mientras avanzaba el espectáculo: apareció con una chaqueta negra con una raya roja y acabó sin camiseta, luciendo tatuajes, incluido uno con el nombre del estado de California.

El destape de Levine recordó el mal momento vivido por Janet Jackson en medio del Super Bowl de 2004, cuando uno de sus pechos quedó expuesto brevemente mientras cantaba con Justin Timberlake.



Originarios de Los Ángeles (California), Maroon 5 recurrió a los éxitos del disco "Songs About Jane" con el que debutaron en 2002. Tocaron "Harder to Breathe", "This Love" y "She Will Be Loved", momento en el que unas linternas de papel dibujaron en el cielo la palabra "LOVE" ("AMOR").

Sin embargo, para muchos, el mejor momento llegó a mitad de la actuación cuando un coro y un grupo de músicos con tambores se unieron a Levine para entonar el single que lanzaron el año pasado "Girls Like You", que en la grabación cuenta como invitada con la rapera de origen latino Cardi B.

Unas 100 millones de personas estaban siguiendo la actuación de Maroon 5 desde casa y, para ellos, también hubo algún guiño.