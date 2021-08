La cantante de pop chilena Mon Laferte, una de las más destacadas del país vecino, llevó a cabo una transmisión en vivo por medio de su canal de Instagram, donde reveló estar embarazada.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. (...) Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin decirlo)”, indicó la artista a sus 3,3 millones de seguidores.

“Tengo que seguir haciendo promo, tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió y no puedo seguir, no puedo avanzar como ocultando algo, mintiendo algo, porque ya ha sido como un año entero sintiendo la vida, pero en realidad me siento a medias. Tengo miedo, porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira”, añadió la cantante.

En otro momento del en vivo, la cantante dijo que el 2020, además de ser el año que dio inicio a la pandemia, ella tuvo una ruptura sentimental que, en sus palabras, la perjudicó mucho.

Pero este 2021 Mon Laferte tiene nueva pareja. Se trata del músico Joel Orta, integrante de la agrupación Celofán y jefe de producción de la intérprete chilena. Ella compartió de manera reciente una foto donde le declara su amor.





