Nicole Pillman: "Recibí la invitación de 'El Artista del Año' para ser coach" | VIDEO

Después de su participación en la categoría folclórica del Festival de Viña del Mar 2019, Nicole Pillman regresa a la música con "Luciana"; la balada que le dedica a su hija a días de la celebración por el día de la madre. El Comercio conversó sobre ello con la cantante; quien además reveló la propuesta que le hizo la producción de "El Artista del Año" para ser coach de canto.

Grabada en formato acústico, "Luciana" es otra de las composiciones de Nicole Pillman junto a Santiago León Falcón; su esposo y padre de su menor hija. Escrita desde hace dos años, el tema aborda los sentimientos de una mujer a punto de ser madre. "Era el momento de darle un respiro a 'Herencia' (disco con el que participó en Viña del Mar), que ya cumplió su etapa, y pasar a lo siguiente que es el pop, como siempre lo he venido haciendo", afirmó.

EL ARTISTA DEL AÑO

Consultada sobre las recientes críticas a Susan Ochoa por su incorporación al programa "El Artista del Año", Nicole Pillman consideró que su ex compañera en Viña del Mar es libre de conducir su carrera como desee. Sin embargo, admitió que ella también recibió la propuesta de la producción del segmento conducido por Gisella Valcárcel, pero para ser coach de canto; oferta que rechazó para enfocarse en su nuevo disco.

"Yo también recibí la invitación del programa para ser coach de canto (...). Tuve una reunión con la producción y no acepté porque estar en un programa de televisión es muy demandante (...). Yo no sabía que iba a estar Susan (Ochoa), ni Sandra (Muente). Yo quería darle prioridad a mi disco. Para mí, mi prioridad siempre ha sido hacer música", confesó. A pesar de ello, Nicole Pillman no descartó aceptar en el futuro lo que llamó "una tentadora oferta".

VIÑA DEL MAR

Como se recuerda, Nicole Pillman y Susan Ochoa fueron las representantes nacionales en el Festival de Viña del Mar 2019. Por la categoría folclore, Pillman compitió con su canción "Una misma sangre" contra los artistas Destino San Javier (Argentina), CH'ILA JATUN (Bolivia), Benjamín Walker (Chile), Grupo Kvrass (Colombia) y Margarita Henriquez (Panamá). No obstante, permaneció solo en la primera ronda de competencia, tras obtener un promedio de 5,4 puntos en su debut y un puntaje total de 6,0 en su última presentación.

Al respecto, Nicole Pillman asegura que: "Fuimos con la convicción de promover la música peruana y el disco 'Herencia'. Creo que tuvimos buenos resultados (...). Estoy muy contenta con mis dos presentaciones". Finalmente, la cantautora alista un tema al lado del grupo de cumbia "más importante de nuestro país", anticipando su sexto álbum tropical.