Pat Metheny, una de las figuras más influyentes del jazz contemporáneo, regresa a Sudamérica con un espectáculo en solitario que ha conquistado escenarios de todo el mundo. El guitarrista estadounidense se presentará este lunes 15 de septiembre en el Gran Teatro Nacional como parte de su Dream Box/MoonDial Tour, gira que ya registra sold out en varios países de la región y que coincide con el lanzamiento de su más reciente álbum “MoonDial”.

“Nunca había hecho una gira como esta y ha sido una experiencia increíble. Al principio solo iban a ser 40 o 50 conciertos. Para cuando llegue a Sudamérica, serán casi 200. Es algo único, y parece que a la gente le gusta mucho”, expresó el músico, que ha ofrecido más de 180 presentaciones en este formato.

La leyenda de la música ofrecerá un concierto inolvidable este lunes 15 de setiembre en el Gran Teatro Nacional. (Fotos: Difusión)

El repertorio del concierto incluye piezas de su catálogo reciente y clásicos que abarcan casi medio siglo de carrera. Con más de 50 discos publicados, 39 nominaciones al Grammy y 20 premios obtenidos, Metheny se ha consolidado como un innovador constante en el jazz y la música instrumental. Obras como New Chautauqua, Secret Story o The Orchestrion Project marcaron épocas y redefinieron los límites de la experimentación sonora.

A lo largo de su trayectoria, Metheny ha colaborado con grandes nombres como Herbie Hancock, Carlos Santana, David Bowie, Milton Nascimento, Ornette Coleman y Antonio Carlos Jobim. Su capacidad de crear puentes entre géneros y generaciones ha cimentado su leyenda en la música global. Ahora, con MoonDial, comparte un capítulo íntimo y experimental que el público peruano podrá vivir en una velada que, según promete, será imposible de olvidar.