La popularidad de las redes sociales y plataformas de música ha llevado a que muchos artistas se den a conocer en diversos lugares del mundo. Uno de ellos es Sergi, el cantante peruano que antes de lanzar sus canciones no se enfoca en un género en particular, sino en su sinceridad y autenticidad, elementos que lo han mantenido en una buena posición como artista dentro de plataformas como Spotify.

El joven cantante Sergio Zegarra, mejor conocido como Sergi, destacó en competencias de freestyle a nivel nacional. En diciembre de 2019 lanzó su primer sencillo, “Fire”, y continuó con su carrera hasta que alcanzó el éxito internacional con su tercer tema, “Seguro te pierdo”, un tema de Lo Fi Hip Hop que compuso y cantó junto a Kid Flex. Este tema logró más de 115 millones de reproducciones en Spotify, siendo la canción predilecta en más de 13 países, además de alcanzar el puesto 17 en el chart global.

Sobre su preferencia en cuanto a trabajar o no con una disquera, Sergi indicó que existen pros y contras en ambas opciones. “Si estás en un momento en el que estás avanzando a tu propio ritmo, puede ser ventajoso trabajar solo o con un sello pequeño, ya que no hay tanta burocracia y se puede seguir el instinto como artista. Pero si eres un artista ya establecido que se encuentra en la cima de tu carrera, trabajar con una disquera puede ser beneficioso, ya que tienen más recursos y conexiones para invertir en tu carrera”, menciona el artista, que experimentó eso de primera mano.

Durante dicho periodo Sergi asegura que tuvo algunos roces con su disquera, pues tenían visiones y procesos de producción diferentes. “Sí, hubo una significativa baja de oyentes, no te voy a mentir - confiesa Sergi - me afectó emocionalmente sentir que tengo menos seguidores, pero es normal perder oyentes. Por mi parte yo confío en mi capacidad como músico de recuperar a mi audiencia e inclusive superar los números anteriores”.

Según cuenta Sergi, la explicación es que en la actualidad es importante lanzar canciones de manera constante, pero ciertas burocracias discográficas pueden retrasar el lanzamiento de temas que el público desea escuchar. “Muchas veces las disqueras te piden que compongas un hit, pero uno debe mantenerse como más se sienta cómodo”, comenta el artista. Este mismo público, aunque sea leal a un cantante, tiene un amplio mercado musical dispuesto a ofrecer una gran variedad de temas nuevos de otras voces, dijo.

En cuanto a la escena musical peruana, las colaboraciones que hizo el artista son pocas, pero considerables. Un ejemplo es el feat. con Kid Flex en el tema “Seguro te pierdo”. “Colaboré con Kid Flex porque casualmente estuvimos en el mismo sitio de grabación durante la temporada de pandemia. No soy un artista de colaboraciones, la verdad, no porque tenga resentimiento o este enojado con otros artistas. Simplemente, a veces no tengo ganas de colaborar con alguien que no me apoyó al principio y solo se acercó cuando le convenía”, mencionó.

En cuanto a la situación actual de la industria musical, el artista señaló que faltan muchos elementos que componen a un artista en general. No se refiere solo a mejores equipos musicales o un buen videoclip, sino también a mejores managers, booking, productores, entre otros tantos que representan una mayor profesionalización de la industria. Esta situación es diferente, en su experiencia personal, a otros países donde tuvo la oportunidad de grabar.