La espera terminó para los seguidores de Taemin en Perú. El artista surcoreano e integrante de la agrupación SHINee confirmó su llegada al país como parte de su gira mundial “2026-27 Taemin World Tour”. El cantante se presentará con un único espectáculo el próximo 6 de noviembre en el Arena Monumental.

El concierto marcará la primera presentación de Taemin en Perú como solista. El espectáculo tendrá una propuesta conceptual y de estándar internacional, con la música y la danza contemporánea como algunos de sus principales elementos.

La llegada del artista también representa un nuevo capítulo en la relación que mantiene con el público peruano y latinoamericano. Taemin ha expresado en distintas ocasiones su cercanía con sus seguidores de esta región y ha destacado la energía y el entusiasmo con los que suele ser recibido.

Para el artista, Perú representa más que una parada dentro de su recorrido internacional, al tratarse de una audiencia que lo ha acompañado durante distintas etapas de su carrera.

Reconocido mundialmente como el “Ace” del K-pop por su virtuosismo en el baile, su rango vocal y su estética vanguardista, el artista presentará una producción de gran escala que combinará sus hits más icónicos como “Move”, “Guilty”, “Criminal”, “Danger”, “Advice” y “Press Your number” entre otros y también las composiciones de su nueva era como “Float” y “Gooey”.

La venta de entradas para el concierto de Taemin en Lima se realizará exclusivamente a través de Teleticket. La preventa está programada para el 7 de septiembre, mientras que la venta general oficial comenzará el 8 de septiembre.

Taemin de SHINee llegará por primera vez como solista al país para ofrecer un espectáculo como parte de su tour mundial. (Foto: Instagram / @iguana.peru)

De esta manera, el artista surcoreano demuestra que el K-pop es un género que viene consolidando su presencia en Perú, ya que este 2026 se presentarán muchos representantes del género en diversos escenarios del país.