El cantante surcoreano Taemin ofrecerá un concierto este viernes 6 de noviembre en el Arena Monumental como parte de la etapa latinoamericana de su gira “Liminal”, tras realizar presentaciones en México e integrar el cartel del festival Coachella 2026.
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