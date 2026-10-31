El cantante surcoreano Taemin ofrecerá un concierto este viernes 6 de noviembre en el Arena Monumental como parte de la etapa latinoamericana de su gira “Liminal”, tras realizar presentaciones en México e integrar el cartel del festival Coachella 2026.

El solista inició su recorrido con entradas agotadas en Monterrey y continuará en Ciudad de México, Santiago de Chile (2 de noviembre), Perú y São Paulo, donde cerrará su gira el 8 de noviembre.

Taemin

El espectáculo contempla una delegación de más de 40 personas, entre bailarines, técnicos de sonido, iluminación, personal de vestuario, maquillaje y seguridad.

Asimismo, el montaje de la gira requiere plataformas en formato 360 grados, pantallas LED tridimensionales, elevadores, pirotecnia e ingeniería de audio, con un repertorio que incluye canciones como “Move”, “Guilty”, “Advice”, “Want”, “Idea”, “Float”, “Criminal”, “Heaven” y “Frankenstein”.

Las entradas para el concierto continúan a la venta en Teleticket, con precios que van desde los S/ 240 para Tribuna, S/ 400 para Platinum y S/ 560 para la zona VIP.

La empresa organizadora, Iguana Perú, detalló que algunos sectores disponibles incluyen accesos a la prueba de sonido previa y a una sesión de fotos con el cantante.

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