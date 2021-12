Kim Tae Hyung, más conocido como V en el mundo artístico, es uno de los idols de la famosa banda surcoreana, BTS y este 30 de diciembre conmemora un año más de vida. El cantante de k-pop tiene muchas cosas que festejar en este día tan especial: su cumpleaños, los logros obtenidos, récords a nivel mundial, y el amor de ARMY.

V cumple 26 años de edad (27 en Corea) y por eso, ARMY no quiso que esta fecha tan importante pasara desapercibida. Lo seguidores de la banda, ya vienen celebrando desde días antes con diversos proyectos en Corea del Sur y en otros países del mundo, expresando su admiración y cariño por el ‘idol’.

Para sumarnos a la celebración, a continuación, te compartimos 5 datos curiosos que tal vez no sabías de Kim Tae Hyung.

1. El artista nació el 30 de diciembre de 1995 en Daegu, Corea del Sur. Es el mayor de 3 hermanos; tiene una hermana y un hermano menor. Los padres del cantante eran granjeros así que por tiempo, él tuvo que ser criado por su abuela.

2. V en muchas oportunidades a contado a medios internacionales la anecdótica forma que ingreso a Big Hit Entertainment. Cuando fue a audicionar realmente lo que hacía era acompañarle a un amigo. De pronto, estando ahí le convencieron de que participara, sorprendiendo a los productores. Es así como se convirtió en miembro de BTS.

3. Debido a su trabajo como trainee, tuvo que dejar su ciudad natal para radicarse en Seúl junto a los demás trainees del grupo. Una vez allí, comenzó a trabajar en su debut e ingresó al Korean Arts High School, institución de la que se graduó en 2014 junto a Jimin de BTS.

4. Según Stylecaster, “una vez dijo en una entrevista que Big Hit Entertainment le recomendó tres nombres artísticos para él: Six, Lex y V. Al final, sin embargo, el canta eligió V porque representa la victoria”

5. V incursionó en el mundo de la actuación interpretando a Seok Han-sung en Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016), drama para el que también compuso el tema It’s Definitely You junto a Jin.

¿Cómo celebrará TaeHyung su cumpleaños?

Si bien, BTS se encuentra en un periodo de vacaciones, lo que significaría que por primera vez en muchos años, V, podrá celebrar su cumpleaños con su familia. Como se sabe, RM, SUGA y Jin están completamente aislados, recuperándose de coronavirus por lo que Tae, podrá celebrar junto a los suyos.

Asimismo, ARMY de todo el mundo celebra a lo grande el cumpleaños a Kim Taehyung. Aquí te mostramos algunas de las interacciones del fandom en Twitter.

[INFO]🌎🇧🇴

Ya vieron la valla publicitaria que preparon para el cumpleaños de #KimTaehuyng en Times Square, Nueva York (Está valla publicitaria cubre los 1600 metros cuadrados).

Increíble proyecto @V_Pintor_#HappyBirthdayTaehyung



M.R.🐯

📹©BTSV_Brandpic.twitter.com/J4ZTwbowcn — Taehyung MAPA DEL ALMA🌎🇧🇴 (@TaeMapaDelAlma) December 23, 2021

cantik 🥺🥺 cantik bangeeet, semua project vbar keren keren banget ngga pernah ngga kece!! #HAPPYVDAY 💜🐻#HappyBirthdayTaehyung

pic.twitter.com/e7YFSjvZvu — kiya ♡s taecember (@taebulat) December 29, 2021

TE PUEDE INTERESAR