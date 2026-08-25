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El reguetonero puertorriqueño Wisin reveló que lanzará el 4 de septiembre su nuevo álbum "Universidad del Perreo". (Foto: Captura de video de Instagram / @wisin)
El reguetonero puertorriqueño Wisin reveló que lanzará el 4 de septiembre su nuevo álbum "Universidad del Perreo". (Foto: Captura de video de Instagram / @wisin)
Por Agencia EFE

El reguetonero puertorriqueño Wisin reveló que lanzará el 4 de septiembre su nuevo álbum “Universidad del Perreo”, que formará parte de un amplio proyecto con “cursos y experiencias relacionadas” con la insólita institución académica que desató furor en las redes sociales y cuenta con más de dos millones de alumnos inscritos.

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