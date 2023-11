Qué no se ha dicho de Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe (1926-1962). Orígenes humildes, matrimonios insatisfactorios, una inteligencia menospreciada por quienes solo la veían con los ojos. El éxito en el cine, vida personal y elucubraciones sobre su muerte han sido narrados en documentales, libros y películas, como “Blonde” de Netflix. Pero su vida no es exclusiva de Hollywood y los presupuestos millonarios, también recibe su versión peruana. Pero lo que se estrena aquí no es solo un recuento de amores y dolores.

Dirigida por Manu Rodríguez y Gastón Curbelo, “Monroe” es un musical donde la bailarina Karla Valer, en el rol protagónico, usa sus artes corporales para representar el auge y caída de la diva del séptimo arte. La acompañan sus colegas Mariana Quiroz, Mariale Pineda, Samantha Mendoza, Miryam Enriquez, Ana Lucía Bracamonte y Valeria Ayres; los roles masculinos corren por cuenta de Pedro Ibáñez.

Salvo unas pocas narraciones antes de cada coreografía, la obra es puro baile, movimiento y canto, con temas pop contemporáneos (de la última década o un poco más) entonado por las bailarinas. El espectador familiarizado con la historia reconocerá a personajes como el dramaturgo Arthur Miller, tercer exesposo de Marilyn, o el mismo John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos con el que ella habría tenido un vínculo clandestino, según rumores. El escenario circular del Teatro Ricardo Blume, a cuyo alrededor se reparten los asientos, acercan el espectáculo al asistente, conexión que se incrementa en algunos momentos de los cuales no habrá más detalles en este texto para mantener la sorpresa.

Por formación Karla baila; entrar en personaje es algo que ha necesitado aprender para este show. En conversación con El Comercio, ella cuenta que tanto Rodríguez como Curbelo le pidieron pensar, siempre, qué haría Marilyn Monroe en cada escena.

“Nosotros como productora trabajamos desde hace años haciendo espectáculos de danza con diferentes símbolos, digamos artistas conocidos: Freddie Mercury, Selena Quintanilla, Whitney Houston también. Pero con Marilyn Monroe lo que buscábamos era algo más desde el movimiento, de alguien que tenga en claro su técnica y creo que Karla es la indicada para este personaje”, contó Curbelo a este diario. “Marilyn no era una gran bailarina, pero sí era un fenómeno que cautivaba por ser tan sensual y Karla tiene esa combinación, es muy hipnótica”, añadió.

El libreto no menciona lugares, nombres o eventos. Las veces en que se escucha una voz, la de Marilyn, es para establecer el estado mental de la mujer. Antes que contar una historia, “Monroe” quiere transmitir sensaciones. “Si bien es cierto que no hay un orden cronológico, sí se entienden los momentos a nivel emocional y a nivel artístico por los que ella fue pasando a lo largo de su vida. En eso nos hemos enfocado para hacer el show”, sostuvo Rodríguez minutos después del primer ensayo con público.

Marilyn Monroe en 1962, en su última película: "Something's got to give". / AFP

¿Es necesario conocer la historia de la actriz para disfrutar el musical? “Yo creo que no. Creo que toda persona conoce quién fue este símbolo”, dijo Curbelo, quien destaca, más allá de la fidelidad a la historia, que se haga este tipo de espectáculos poco comunes en la capital peruana, además del empeño de la producción. “Estamos contando una historia con muchísimo amor y respeto, no sé qué más decir”.

Quien sí tiene algo más que decir es Valer, la Marilyn local: “Siento que [Marilyn] fue una mujer muy fuerte, decidida ir a por donde quería, y a la vez muy sensible. Por lo que siento en escena, siempre estaba bien frente a los demás y sola, en sus cuatro paredes, se rompía. Era un icono que mostraba fuerza, empoderamiento, sensualidad y hacía lo que ella quería como quería y eso me encanta”.