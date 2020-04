PELÍCULAS

A carcajearse. Las comedias siempre caen perfecto, y HBO Go tiene en su plataforma varias opciones para pasarla bien en familia o con la pareja. En su catálogo destacan filmes como “Damas en guerra”, “¿Qué pasó ayer?”, “Sí, señor” o “Loco y estúpido amor”. Aquí dejamos tres recomendaciones.

“Johnny English 3.0”. Rowan Atkinson vuelve a vestir el traje del superagente y, como siempre, pone de cabeza todas sus misiones. Risas aseguradas.

“Noche de juegos”. Jason Bateman y Rachel McAdams son una pareja aficionada a los juegos de mesa. El problema se inicia cuando aceptan uno que se les sale de las manos.

LECTURAS PARA APRENDER SOBRE MÚSICA

Los sonidos que dan forma al Perú. La guía musical “50 discos de música peruana que dan muestra de nuestra diversidad cultural” está hecha para todos los amantes de nuestro patrimonio musical. Allí se repasan 50 discos y artistas que abarcan diversos ritmos (desde los criollos, pasando por nuestra tradición académica hasta las músicas urbanas contemporáneas). En https://bit.ly/3eVcG71

Escribir de música. En la misma línea que la anterior sugerencia, el Ministerio de Cultura e Infoartes publicaron “50 textos de música peruana que dan muestra de nuestra diversidad cultural”, manual que recomienda libros de historiografía, periodismo musical, sociología y otras disciplinas. Destacan “100 años de la Sociedad Filarmónica de Lima” ( 2006 ), “Andinos y tropicales, la cumbia peruana en la ciudad global” ( 2007 ) de Raúl R. Romero, “Alta tensión: los cortocircuitos del rock peruano” ( 2002 ) de Pedro Cornejo y más. En https://bit.ly/2WgRjon

MÚSICA

Smokin’ Pipe Band. “Ana y el mar” es el nuevo single del grupo liderado por el reconocido músico nacional Pipe Villarán, en el que participa la joven cantante peruana Clara Yolks, quien lo acompaña en las voces. El tema aparece en un contexto en el que la música cumple una de sus misiones más esenciales: ser una manera de viajar y liberarnos, por un rato, de las ataduras físicas y de las distancias que debemos cumplir por nuestro propio bien. En Spotify

The Killers. Los estadounidenses presentaron “Blowback”, canción que será parte de su próximo álbum “Imploding the Mirage”. Tal como se recuerda, su nueva producción discográfica se iba a lanzar el 29 de mayo, pero la crisis sanitaria obligó a posponer la fecha (todavía no se ha confirmado ninguna en específico). En You Tube.

LAS FIJAS

“Diario de una vaca descarriada”. El éxito de autoayuda de Wendy Ramos se convierte en un audiolibro lanzado por Editorial Planeta. A partir de sus vivencias, la autora empieza a reflexionar sobre la vida y todo lo que esta puede ofrecer. Una invitación a cambiar la forma de ver las cosas y a buscar la felicidad. A S/12.90 en https://bit.ly/2YbE9eS

La danza toma la pantalla. Organizado por la Alianza Francesa de Lima y EUNIC- PERU, Danza en Casa es el primer festival Internacional de Danza en línea del Perú. Hoy se presentan “Hillbrowfication” de Costanza Macras (Alemania), a las 6 p.m.; y a continuación, el taller de la Compañía DorkyPark (Alemania) será a las 7 p.m. Vale recordar que estas presentaciones seguirán hasta mayo. En la cuenta de Facebook @afculturalima

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

