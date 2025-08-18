Horóscopo de HOY, lunes 18 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá calculada inspiración para generar el éxito en los negocios. Prosperidad. Amor: su actitud impulsiva será suavizada en la pareja con un gesto de ternura.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: generará logros económicos pero esté alerta: ronda gente maliciosa en el entorno. Amor: la relación crecerá con la demostración de pequeñas atenciones. Nueva etapa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las restricciones llegarán a su fin y el proyecto comenzará a generar ingresos. Amor: aún con dificultades, la relación crecerá porque la afinidad será inmediata.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: por cierta inseguridad, no podrá ver la salida a problemas que no son graves. Amor: momento para dejar de lado la timidez y encarar a alguien cercano que le atrae.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: le confiarán datos que conviene poner a resguardo. Entusiasmo por cambios. Amor: con mucha susceptibilidad en la pareja, no será momento para discutir problemas.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: algunos dejarán de lado tareas complicadas, pero con paciencia lo revertirá. Amor: querrá iniciar una nueva relación pero alguien será demasiado introvertido.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: será exigente con el entorno y las consecuencias serán positivas; éxito resonante. Amor: una duda crecerá porque se sabrá de sentimientos que alguien trata de ocultar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: la rutina quedará atrás porque su mente creativa logrará metas inesperadas. Amor: crecerán las quejas en la pareja por su actitud tan categórica en cada cosa.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: llegará curiosa propuesta laboral que conviene analizar a fondo. Amor: posible romance en momento inesperado, pero se enamorará y será para no olvidar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá problemas si no controla el caos pero será eficaz y resolverá. Amor: superará una situación difícil en la pareja y deslumbrará por su acertada intuición.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si se maneja con liviandad, podría caer en situaciones confusas pero lo superará. Amor: los roces terminarán y llegará la reconciliación. Finalmente, habrá armonía.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se convertirá en una persona de importancia y eso logrará mayor cooperación. Amor: su actitud serena en un incidente, captará la atención de alguien cercano.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y AMANTE DE LOS LIBROS. POSEE SENTIDO COMÚN Y CAPACIDAD FILOSÓFICA.