La tensión por el trascendental duelo entre Panamá y Surinam de este martes se vio calmada por un buen gesto de deportividad y cercanía. Los jugadores de la selección de Surinam se unieron espontáneamente a fanáticos de Panamá que rodeaban su hotel.

Un día antes del partido, aficionados panameños armaron una fiesta en las calles de su capital y se dirigieron al lugar de concentración de la selección de Surinam, pero en lugar de fastidiar, terminaron animando a los jugadores rivales.

Ambas selecciones se enfrentarán este martes en un duelo crucial por la cuarta fecha de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf, con el liderato del Grupo A en juego.

¡SE UNIERON A LA FIESTA!🎉😳



Los jugadores de Surinam 🇸🇷 se unieron a los fanáticos de Panamá que rodearon su hotel de concentración para la clásica activación día antes del partido. pic.twitter.com/El8PQZq2zB — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) October 14, 2025

El decisivo partido se disputará en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña, con el claro objetivo de acercarse al boleto directo a la cita mundialista de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La tabla de posiciones refleja la extrema paridad y la importancia de este encuentro. A falta de solo tres jornadas para el cierre de la llave, Surinam lidera el Grupo A con 5 puntos, seguido de cerca por Panamá, que también suma 5 unidades pero se encuentra en segundo lugar por tener un gol menos que el conjunto caribeño. Detrás se encuentran El Salvador con 3 puntos y Guatemala con 2. El equipo que logre la victoria en este encuentro tomará una ventaja de tres puntos sobre su rival a falta de solo dos fechas, lo que significaría un paso gigantesco hacia la clasificación.

