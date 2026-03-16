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Resumen

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Michael Kuczynski falleció en Lima el 10 de octubre de 2025 | Foto: University of Cambridge
Michael Kuczynski falleció en Lima el 10 de octubre de 2025 | Foto: University of Cambridge
Por Nicolas Ashesov

El sábado 7 de marzo se celebró una sentida ceremonia en honor de Michael Kuczynski, el distinguido economista peruano, en la Great St. Mary de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Dicha iglesia, en el centro de una de las principales instituciones educativas del mundo, se vio colmada con medio millar entre amigos y colegas académicos que despedían a Michael, un Fellow Emérito que fue, por mucho tiempo, director de estudios en Pembroke, uno de los colegios más prestigiosos de esa famosa universidad.