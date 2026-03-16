El sábado 7 de marzo se celebró una sentida ceremonia en honor de Michael Kuczynski, el distinguido economista peruano, en la Great St. Mary de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Dicha iglesia, en el centro de una de las principales instituciones educativas del mundo, se vio colmada con medio millar entre amigos y colegas académicos que despedían a Michael, un Fellow Emérito que fue, por mucho tiempo, director de estudios en Pembroke, uno de los colegios más prestigiosos de esa famosa universidad.

El majestuoso órgano, una orquesta de cámara, un cuarteto de cuerdas y el famoso coro de la iglesia ofrecieron piezas de Bach, Brahms, Fauré y otros, mientras una sobrina y amigos recordaban -en sus discursos- las diversas contribuciones de Michael a la economía keynesiana para sus muchas generaciones de estudiantes.

Uno de ellos hizo una referencia jocosa a su receta sobre cómo preparar un buen Martini keynesiano, agitado no revuelto, como elemento esencial de su curso de álgebra moderna. Otros antiguos estudiantes recordaron haber encontrado, debajo de montañas de libros y tesis en el departamento de Michael, un gran piano y un gato.

Me contó John Hemming, contemporáneo de Pedro Pablo en Oxford, que el Maestro de Pembroke leyó un recuerdo de PPK de cómo Michael de adolescente se había escapado del internado militar en el cual estudiaban juntos en Escocia hasta la embajada peruana en Londres.

A PPK no se le permitió asistir a la ceremonia en honor a su hermano, como se le ha impedido viajar a atenderse en la Clínica Mayo por su antigua dolencia al corazón. En la última ocasión fueron 20 policías contra un anciano en silla de ruedas, por orden de algún primer ministro Arana, de cuya gestión de gobierno ya nadie se acuerda. Gracias a las facilidades que la Universidad le otorgó, pudo escuchar la ceremonia en honor a su hermano desde su casa en San Isidro, a más de 10,000 Km.

Michael falleció en Lima, hace varios meses, de un sorpresivo infarto. Vino, como lo hacía en todas sus vacaciones académicas, a visitar a su hermano Pedro Pablo, quien tuvo que renunciar a la presidencia para evitar su vacancia, uno de cuyos cómplices, Martín Vizcarra, se encuentra hoy en prisión por corrupción. Hasta la fecha, fiscales ineptos y sospechosos insisten en acusaciones absurdas de lavado de activos y organización criminal que carecen totalmente de sentido.

PPK ya tiene 87 años. No ve a su esposa Nancy, quien por razones familiares reside en Wisconsin, desde hace 8 años. Su hija menor se casa este año. No podrá asistir. Pertenece, con su padre y hermano, a una estirpe que ha tenido una muy distinguida carrera profesional al servicio de la sociedad. La historia finalmente los reconocerá.

Al menos le queda el recuerdo que a su hermano Michael lo han despedido y recordado con todos los honores.

*Nicolas Ashesov fue director del Peruvian Times y del Andean Report

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