Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal de seguridad patrulla una calle con un perro rastreador en Srinagar, India, en una imagen de archivo. (Foto referencial, Habib NAQASH / AFP).
Personal de seguridad patrulla una calle con un perro rastreador en Srinagar, India, en una imagen de archivo. (Foto referencial, Habib NAQASH / AFP).
/ HABIB NAQASH
Por Agencia EFE

Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a una sucursal bancaria para retirar los ahorros de su cuenta después de que el banco le negara acceder a los fondos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.