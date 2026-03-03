Escuchar
Uno de los barcos de la armada mexicana que transporta ayuda humanitaria a su llegada al puerto de La Habana, Cuba, el 28 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia AFP

Seis tripulantes de una lancha procedente de Estados Unidos e interceptada por guardacostas de Cuba en sus aguas territoriales, según La Habana, fueron acusados formalmente de “terrorismo”, informó este martes la fiscalía.

