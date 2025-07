Cómo los Washington Commanders de la NFL cambiaron de nombre y por qué Trump quiere que usen su apodo original

Donald Trump no solo genera divisiones por sus posturas en temas de política o economía mundial. También ha expresado polémicas ideas sobre el mundo del deporte, principalmente en lo relativo a la inclusión y el combate a la discriminación. La última controversia se avivó el último fin de semana cuando el presidente estadounidense afirmó que los Washington Commanders de la NFL deberían volver a su nombre original y ser conocidos nuevamente como Redskins (pieles rojas, en español).

“Los Washington ‘Lo que sea’ deberían cambiar su nombre INMEDIATAMENTE a Washington Redskins Football Team. Hay un gran clamor por esto”, escribió Trump en Truth Social el domingo. Su clamor alcanzó también al equipo de béisbol de los Cleveland Indians. “Nuestro gran pueblo indígena, en masa, desea que esto suceda. Su herencia y prestigio les están siendo arrebatados sistemáticamente”, añadió.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El deseo de Trump remece un tema delicado para los Washington Commanders, que llevan ese nombre tan solo desde el 2022.

El equipo fue fundado en 1932 como los Boston Braves, pero cambió su apodo por el de Redskins al año siguiente y en 1937 se trasladó a la capital estadounidense. Su símbolo era el rostro de un guerrero nativo americano que llevaba plumas, una imagen que los jugadores llevaban en los costados de sus cascos.

La formación de la capital estadounidense ganó bajo ese nombre los títulos de campeón de la NFL, en 1982, 1987 y 1991, pero ello no impidió que recibiera críticas por varias décadas por quienes consideraban que su nombre era ofensivo hacia las comunidades nativas del país.

La controversia tomó fuerza en el 2020, en medio de la ola de protestas contra el racismo por el crimen del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis (Minnesota).

Fue entonces que, presionados por sus patrocinadores, entre ellos Walmart, Target, Nike y FedEx, los Redskins optaron por usar el nombre temporal de Washington Football Team mientras se evaluaba el nuevo apodo de la franquicia.

Finalmente, en febrero del 2022, el equipo dejó el nombre provisional y anunció que se llamaría Washington Commanders (Comandantes de Washington).

Commanders “es un nombre que tiene el peso y el significado que corresponde a una franquicia de 90 años”, dijo en aquel momento el presidente del equipo, Jason Wright. “Es algo que puede permitirnos vincular la historia y el rico legado de campeonatos de esta franquicia a nuevas tradiciones en el futuro”, agregó.

El equipo también prohibió a los espectadores usar tocados ceremoniales de nativos americanos o pintura facial durante los partidos en casa.

El diario “The New York Times” recuerda que ya entonces Trump se había mostrado en contra de la decisión y declaró en Twitter que las franquicias estaban considerando cambiar sus nombres para ser políticamente correctos.

Amenaza vigente

El nombre no fue un éxito desde el inicio. Sin embargo, el medio estadounidense señala que más personas comenzaron a adoptar el apodo cuando el equipo tuvo un récord de 12-5 la temporada pasada y ganó dos partidos de playoffs como visitante antes de perder ante Filadelfia en el campeonato de la NFC.

Pero Trump insiste en rechazar el nuevo nombre y ha llevado su postura un poco más allá al lanzar una amenaza directa a los Washington Commanders.

“Si no cambian el nombre de nuevo al original ‘Washington Redskins’ y no eliminan el absurdo mote de ‘Washington Commanders’, no haré ningún trato para que construyan un estadio en Washington. El equipo valdría mucho más y el acuerdo sería más emocionante para todos”, dijo en su publicación del domingo.

Vista del estadio Robert F. Kennedy (RFK), desaparecido y actualmente en demolición, en Washington, DC, el 28 de abril de 2025. (Foto: AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

El presidente hizo referencia al deseo del equipo de volver a instalarse en Washington. Los Washington Commanders han anunciado que construirán un nuevo estadio para albergar sus partidos de la liga de football americano.

El equipo dijo en un comunicado que se mudaría de su recinto actual en Landover, en el estado de Maryland, a un estadio cubierto construido sobre las ruinas del Estadio Robert F. Kennedy, donde jugó de 1961 a 1996 bajo el nombre de Washington Redskins y ganó sus títulos más prestigiosos, recuerda la agencia AFP.

Los Commanders invertirán 2.700 millones de dólares en el proyecto y la alcaldía de la capital estadounidense añadirá 500 millones, según el comunicado. El estadio tendrá capacidad para 65.000 personas y abarcará 73 hectáreas en el este de Washington. El equipo espera que el nuevo estadio esté listo para la temporada de 2030.

“El estadio RFK ocupa un lugar legendario en nuestra historia, donde el equipo dominó la NFL, ganó tres Super Bowls y brindó a los seguidores recuerdos imborrables”, dijo Josh Harris, uno de los copropietarios de los Commanders.

OTRAS POSTURAS POLÉMICAS()

En el 2017, Trump instó a los dueños de la NFL a despedir a los jugadores que protestaron contra la brutalidad policial al no ponerse de pie durante el himno nacional.

Su gobierno ha criticado a universidades de todo el país por permitir la competencia de atletas transgénero.