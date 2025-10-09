Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el viernes a solicitud de Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia el viernes por la tarde en Nueva York a solicitud de Venezuela, que denuncia una “escalada de agresiones” por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El pedido de Caracas fue apoyado por China y Rusia, miembros del Consejo y dos de sus principales aliados internacionales, confirmó a la AFP una fuente diplomática.

Venezuela pidió la reunión al advertir “que las acciones de Estados Unidos en las últimas semanas, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, ponen en claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe”.

“Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe”, indicó la cancillería.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el 23 de septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas que Estados Unidos usa su poderío militar para destruir supuestas redes de narcotráfico que vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Maduro en tanto, atribuye estas acusaciones a un plan para buscar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país.

El líder chavista, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)

Fuerzas estadounidenses han destruido al menos cuatro lanchas de presuntos traficantes con un saldo de 21 muertos. Caracas denuncia que las operaciones implican una “pena de muerte” en altamar.

Trump dijo el viernes que los ataques han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe.

En respuesta a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe que es vista como una amenaza de invasión por Caracas, Maduro ordenó ejercicios militares permanentes y llamó a la población a alistarse en la reserva.

Medios y fuentes cercanas al poder estadounidense prevén ataques inminentes contra el territorio venezolano.