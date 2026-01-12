Trump advierte que Estados Unidos controlará Groenlandia “de una forma u otra”

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que su país se quedaría con Groenlandia “de una forma u otra”, ya que de lo contrario Rusia y China “tomarían el control” de la isla.
Trump sostiene que controlar ese territorio autónomo de Dinamarca, rico en minerales, es crucial para la seguridad nacional de EEUU, dado el aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico.
“Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, a pesar de que ninguno de esos países reclama esa isla.
Trump afirmó que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el territorio autónomo danés “pero, de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia”.
Dinamarca y otros aliados europeos han expresado conmoción ante las amenazas de Trump sobre la isla, que desempeña un papel estratégico entre América del Norte y el Ártico, y donde Estados Unidos tiene una base militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Colonia danesa hasta 1953, Groenlandia obtuvo la autonomía 26 años después y contempla eventualmente aflojar sus vínculos con Dinamarca.
La gran mayoría de su población y de los partidos políticos ha dicho que no quiere quedar bajo control estadounidense e insisten en que los groenlandeses deben decidir su propio futuro.
“Groenlandia debería hacer un trato, porque Groenlandia no quiere ver a Rusia o China tomar el control”, advirtió Trump, mientras se burlaba de sus defensas.
“¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros”, dijo el mandatario, mientras que Rusia y China tienen “destructores y submarinos por todas partes”.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió la semana pasada que cualquier intento de Estados Unidos de tomar Groenlandia por la fuerza destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos.
Trump desestimó el comentario diciendo que “si [el gesto]afecta a la OTAN, [pues] afecta a la OTAN. Pero ya saben, [Groenlandia] nos necesita mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”.
