Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía “inicialmente prevista” contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano. “Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, señaló el mandatario republicano en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X.
El Gobierno confía en que un sexto preso español sea liberado “en las próximas horas”. Asu vez, Trump confirma que se reunirá con María Corina Machado la próxima semana en Washington, informó el diario El País.
El presidente Donald Trump anunció en una publicación en redes sociales que había cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela “previamente esperados” debido a la cooperación del país con Estados Unidos. “Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de ‘búsqueda de la paz’”, escribió Trump. “Este es un gesto muy importante e inteligente”. | Fuente: CNN.
El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos.
Fuente: CNN.
Sigue la cobertura del expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores y las últimas noticias de su detención en EE.UU.
