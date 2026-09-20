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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una maqueta de un "Arco de la Independencia" mientras habla durante una cena con donantes en el Salón Este de la Casa Blanca, el 15 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una maqueta de un "Arco de la Independencia" mientras habla durante una cena con donantes en el Salón Este de la Casa Blanca, el 15 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el arco del triunfo que quiere construir en Washington será un complejo militar que podrá albergar drones y francotiradores.

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