El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el arco del triunfo que quiere construir en Washington será un complejo militar que podrá albergar drones y francotiradores.

“A petición expresa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y por motivos de seguridad nacional, he accedido a transformar el magnífico Arco del Triunfo en un complejo militar y arco del triunfo de primer nivel”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En el mensaje, Trump detalló las funciones que tendría el monumento-complejo militar, que “permitirá albergar, almacenar y desplegar rápidamente un gran número de drones y francotiradores (tanto en la cubierta como en la plaza), además de contar con capacidad para almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores”.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevos precios para algunos medicamentos en el Despacho Oval de la Casa, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum).

El arco del triunfo, proyectado para construirse entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, es una de las grandes obras que Trump está llevando a cabo en Washington y que no están exentas de polémica.

Empeñado en dejar su sello y su legado en la capital de Estados Unidos, el presidente no dejó pasar la oportunidad en el mensaje de Truth para asegurar que “no existirá ninguna instalación igual en todo el mundo”.

E insistió en que “de entre las 59 principales ciudades y capitales, Washington D. C. es la única que no cuenta con un arco del triunfo; ¡pero ahora tendrá uno que será, con diferencia, el más grandioso de todos!”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: EFE/EPA/Samuel Corum

La construcción del arco del triunfo ha levantado las críticas de amplios sectores que cuestionan desde el carácter megalómano de la construcción hasta los cambios visuales en el eje histórico entre el Lincoln Memorial y Arlington que enturbiarían la solemnidad del cementerio militar.

Además se cuestionan también los problemas que podría generar de tráfico y seguridad.

El arco del triunfo se suma a una lista de obras y reformas que Trump ha emprendido en Washington, como el Salón de Baile de la Casa Blanca, el Centro Kennedy o el estanque reflectante de la Explanada Nacional, muchas de las cuales han llegado a los tribunales para frenarlas.