Escuchar
(2 min)
Combo de fotografías de archivo del líder supremo de Irán, Ali Jameneí (i), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/STR/Jim Lo Scalzo

Combo de fotografías de archivo del líder supremo de Irán, Ali Jameneí (i), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/STR/Jim Lo Scalzo

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Combo de fotografías de archivo del líder supremo de Irán, Ali Jameneí (i), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/STR/Jim Lo Scalzo
Combo de fotografías de archivo del líder supremo de Irán, Ali Jameneí (i), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/STR/Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles en una entrevista televisiva que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “debería estar muy preocupado” a cuenta del despliegue naval que el Pentágono mantiene en las cercanías del país persa, el cual ha aceptado entablar conversaciones con Washington esta misma semana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Trump dice que se podría usar un enfoque “un poco más suave” en los operativos migratorios
EEUU

Trump dice que se podría usar un enfoque “un poco más suave” en los operativos migratorios

¿Qué implica el fin de START III y por qué el nuevo escenario nuclear preocupa al mundo?
Actualidad

¿Qué implica el fin de START III y por qué el nuevo escenario nuclear preocupa al mundo?

Trump dice que el líder supremo iraní “debería estar muy preocupado”
EEUU

Trump dice que el líder supremo iraní “debería estar muy preocupado”

Melinda Gates dice que los papeles Epstein le recuerdan etapas dolorosas y pide justicia
EEUU

Melinda Gates dice que los papeles Epstein le recuerdan etapas dolorosas y pide justicia