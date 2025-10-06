El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 16 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
Trump dice que se verá próximamente con Lula "en Brasil y en Estados Unidos"

El presidente estadounidense, , anunció este lunes que se reunirá próximamente “en Brasil y en Estados Unidos” con su homólogo brasileño , tras mantener una “muy buena” conversación telefónica.

“Discutimos muchas cosas, pero principalmente nos enfocamos en la economía y el comercio”, dijo Trump en su red Truth Social sobre esta primera llamada entre ambos desde que regresó a la Casa Blanca, en un contexto de crisis diplomática y comercial entre los dos países.

“Tendremos más discusiones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en los Estados Unidos. Disfruté la llamada -- ¡Nuestros países harán un muy buen trabajo juntos!”, añadió.

La explicó previamente que la conversación duró unos 30 minutos y el tono fue “amistoso”.

Lula pidió “la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas”, explicó su comunicado.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto , en represalia a una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista , aliado de Trump.

