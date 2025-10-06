Trump dice que se verá próximamente con Lula “en Brasil y en Estados Unidos”

Escucha la noticia
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que se reunirá próximamente “en Brasil y en Estados Unidos” con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras mantener una “muy buena” conversación telefónica.
“Discutimos muchas cosas, pero principalmente nos enfocamos en la economía y el comercio”, dijo Trump en su red Truth Social sobre esta primera llamada entre ambos desde que regresó a la Casa Blanca, en un contexto de crisis diplomática y comercial entre los dos países.
“Tendremos más discusiones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en los Estados Unidos. Disfruté la llamada -- ¡Nuestros países harán un muy buen trabajo juntos!”, añadió.
La presidencia brasileña explicó previamente que la conversación duró unos 30 minutos y el tono fue “amistoso”.
Lula pidió “la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas”, explicó su comunicado.
Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.
