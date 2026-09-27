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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa antes de abordar el Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de septiembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa antes de abordar el Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de septiembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las conversaciones con Irán se reanuden la próxima semana, según declaró el domingo, un día después de rechazar una propuesta de tregua presentada por Teherán.

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