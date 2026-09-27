El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las conversaciones con Irán se reanuden la próxima semana, según declaró el domingo, un día después de rechazar una propuesta de tregua presentada por Teherán.

“Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer”, declaró Trump al medio Axios. “Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año”.

Irán anunció el viernes que había presentado una propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, pero Trump la rechazó, afirmando que los dirigentes iraníes querían ese acuerdo porque “están perdiendo estrepitosamente”.

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“Han sobrevalorado sus cartas”, afirmó el mandatario en la entrevista publicada el domingo.

Según Axios, que cita fuentes cercanas al tema, las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán podrían tener lugar tan pronto como el lunes, días después de los intercambios que mantuvieron los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y el jefe de la diplomacia iraní, Abas Araqchi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Las nuevas negociaciones se llevarían a cabo a través de mediadores cataríes, añadió Axios.

En la entrevista, Trump dijo que este fin de semana el ejército estadounidense permitió que transitaran “más de 20 millones de barriles” de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz, un récord desde el inicio de la guerra.

Miembros de la fuerza paramilitar Basij de Irán pasan junto a una gran valla publicitaria antiestadounidense mientras participan en la concentración de motociclistas Jan-Fada en Teherán el 25 de septiembre de 2026. Foto: AFP / -

Esa vía marítima, por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y del gas que se consumen a nivel mundial, se encuentra en el centro del conflicto desencadenado por unos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Desde entonces, la república islámica reivindica el control de Ormuz, y Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

A la pregunta de si contemplaba reanudar los bombardeos contra Irán, Trump respondió: “Siempre lo estoy pensando”.

Según The Wall Street Journal, el mandatario evalúa reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, mientras lidia con la creciente oposición pública a la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del combustible.

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