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El presidente estadounidense Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el emir de Qatar en la cumbre del G7, en Évian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el emir de Qatar en la cumbre del G7, en Évian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sea “más responsable” en sus acciones respecto al Líbano y dijo no estar “contento” con la forma en que ha actuado en ese país.

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