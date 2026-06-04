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Matthew Castillo. (Foto: Instagram Miami Springs Police Department)
Matthew Castillo. (Foto: Instagram Miami Springs Police Department)
Por Agencia EFE

Doral, la ciudad con la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos, seleccionó como nuevo jefe de Policía a Matthew Castillo, quien venía de desempeñar ese cargo en una localidad vecina en la que destacó por el amplio número de arrestos migratorios que ejecutó.

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