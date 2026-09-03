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El entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro, gesticula en Varadero, Matanzas, el 15 de abril de 2001. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
El entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro, gesticula en Varadero, Matanzas, el 15 de abril de 2001. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este jueves sanciones financieras contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, y el Banco Exterior de Cuba, una entidad financiera estatal.

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