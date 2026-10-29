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Resumen

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Dos sistemas de defensa aérea AN/TWQ-1 Avenger de Estados Unidos se observan estacionados en una plataforma flotante en la laguna de Lake Worth, en la costa de Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump. (Alex Wong/Getty Images/AFP).
Dos sistemas de defensa aérea AN/TWQ-1 Avenger de Estados Unidos se observan estacionados en una plataforma flotante en la laguna de Lake Worth, en la costa de Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump. (Alex Wong/Getty Images/AFP).
/ ALEX WONG
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han desplegado sistemas terrestres de defensa aérea en el club Mar-a-Lago, en el condado Palm Beach (Florida), donde se encuentra la residencia del presidente, Donald Trump, y en sus inmediaciones, según imágenes difundidas por medios locales.

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