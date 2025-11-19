Acusan en EE.UU. a exatleta olímpico canadiense de dirigir violenta red de tráfico de drogas

Ryan James Wedding, de 43 años, que participó por Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, en la categoría de snowboard, está acusado de dirigir el grupo que trajo a través de México la droga hasta el sur de California, para luego enviarla a otros estados de Estados Unidos y Canadá.

También está acusado de orquestar el asesinato de cuatro personas y otro intento de homicidio.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El fiscal federal para el Distrito Central de California, Martin Estrada, dijo hoy en una conferencia de prensa en Los Ángeles que Wedding había elegido convertirse en “un importante traficante de drogas y asesino” en vez de seguir su vida deportiva.

La investigación de las autoridades federales ha generado acusaciones contra 16 personas en total, varios de los cuales han sido ya detenidos.

“Los cargamentos de cocaína eran transportados desde México hasta el área de Los Ángeles, donde la organización los almacenaban en escondites antes de entregarlos a los mensajeros de la red de transporte a Canadá utilizando semirremolques de larga distancia”, afirmó el DOJ en un comunicado.

Wedding, cuyos alias incluyen ‘El Jefe’, ‘Gigante’ y ‘Enemigo Público’, se encuentra prófugo mientras que su segundo al mando, Andrew Clark, de 34 años y de nacionalidad canadiense, fue detenido en México.

MÁS INFORMACIÓN: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

Akil Davis, a cargo de la Oficina del FBI en Los Ángeles, dijo que el exatleta olímpico «cultivó un violento imperio transnacional de tráfico de drogas» que se extendió desde Canadá hasta los Estados Unidos, México y Colombia.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares por cualquier información que conduzca al arresto de Wedding.

El empresario y productor musical radicado en Florida Nahim Jorge Bonilla, propietario de Mandrake y Ruido Callejero Music, también está incluido en la acusación. Medios locales reportaron que la mansión del hispano en Island Estates Drive fue objeto de una redada y él fue detenido.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. (AFP)