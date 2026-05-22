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La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en el Capitolio, en Washington D. C., el 25 de marzo de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en el Capitolio, en Washington D. C., el 25 de marzo de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

La jefa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció el viernes su dimisión, que será efectiva a fines de junio, en un contexto de tensiones internas en el gobierno del presidente Donald Trump por la guerra con Irán.

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