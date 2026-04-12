La jornada electoral para los peruanos residentes en Argentina se desarrolló con normalidad el domingo, con la instalación del 100% de las mesas de votación y sin reportes de incidencias relevantes, de acuerdo a la información preliminar del Consulado General del Perú en Buenos Aires a la que pudo acceder El Comercio.

Según fuentes consulares, el proceso transcurrió de manera “positiva”, con una participación activa de los electores y un ambiente de tranquilidad en los distintos centros de votación. “La gente estuvo animada, participando en este día electoral”, indicaron, aunque aún no se cuenta con cifras oficiales de participación.

En Argentina están habilitados para votar 145.893 ciudadanos peruanos, quienes acuden a 17 centros de votación distribuidos en 11 ciudades. Este despliegue es coordinado por los consulados generales del Perú en Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mendoza, con apoyo de consulados honorarios en Rosario, Salta y Corrientes.

La jurisdicción de Buenos Aires concentra la mayor parte del electorado, con cerca de 109.000 peruanos habilitados. Para esta jornada se dispusieron seis centros de votación y 221 mesas electorales, además de personal designado para garantizar el adecuado desarrollo del proceso.

Asimismo, el Consulado General del Perú en Buenos Aires, junto con los consulados honorarios en Rosario, Salta y Corrientes, habilitó centros adicionales que permiten atender a unos 5.000 electores, alcanzando un total aproximado de 114 mil votantes en su jurisdicción.

Hasta el momento, las autoridades consulares destacan que la jornada se desarrolló sin contratiempos y dentro de lo previsto.