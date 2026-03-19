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Robert Abela, Giorgia Meloni y Friedrich Merz en una reunión formal este 19 de marzo. (Foto: Agencia EFE)
Robert Abela, Giorgia Meloni y Friedrich Merz en una reunión formal este 19 de marzo. (Foto: Agencia EFE)
/ OLIVIER HOSLET
Por Agencia EFE

El canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó este jueves a su llegada a la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Bruselas la disposición de Alemania de implicarse en la región del golfo Pérsico “cuando las armas callen”.

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