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Resumen

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La reina Sonja de Noruega. Foto: AFP vía Getty Images
La reina Sonja de Noruega. Foto: AFP vía Getty Images
Por Agencia EFE

Con la muerte este viernes del rey Harald V, Sonia de Noruega pierde a su gran amor y cede el testigo, tras 35 años como reina consorte, a Mette-Marit, como ella, de origen plebeyo.

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