Con la muerte este viernes del rey Harald V, Sonia de Noruega pierde a su gran amor y cede el testigo, tras 35 años como reina consorte, a Mette-Marit, como ella, de origen plebeyo.

“Cuando Su Majestad el rey Haakon VIII sucedió al rey Harald en el trono de Noruega el 28 de agosto de 2026, Su Majestad la reina Mette-Marit se convirtió en la nueva reina del país”, puede leerse en la página oficial de la Casa Real Noruega.

Sonia de Noruega no dejará por ello de ser reina, aunque ya no se referirán a ella como Su Majestad, según se desprende de los nombres y títulos actualizados de la Casa Real: “Su Majestad el Rey Haakon, Su Majestad la Reina Mette-Marit, su Alteza Real la princesa heredera Ingrid Alexandra, y la reina Sonia”.

La reina Sonia desafío todas las normas de la realeza al convertirse en la primera plebeya de la Corona noruega.

Sonia Haraldsen y el entonces príncipe heredero Harald se conocieron en 1959, cuando ambos tenían 22 años, y se casaron nueve años después, en la Catedral de Oslo, un 29 de agosto, por lo que este sábado habrían celebrado su 58 aniversario de boda.

En mazo de 1968, el rey Olav había anunciado que daba su permiso para que el príncipe heredero se casara con la plebeya Sonia, un compromiso que desató un debate sobre el futuro de la monarquía en Noruega, según recuerda la propia Casa Real.

Pero la princesa heredera Sonia “fue aceptada por el pueblo como miembro de la Casa Real desde el primer momento”.

Fotografía tomada el 8 de abril de 2025 en el Palacio Real de Oslo, Noruega, que muestra al rey Harald V esperando a sus invitados. (Foto de Lise Öserud / NTB / AFP). / LISE ASERUD

Tuvieron dos hijos, Märtha Louise, nacida el 22 de septiembre de 1971, y Haakon, nacido el 20 de julio de 1973.

Harald asumió el trono el 17 de enero de 1991 con la muerte de su padre, Olav, y Sonia se convirtió en reina de Noruega, la primera en 53 años.

Su predecesora, la reina Maud, esposa del rey Haakon, había muerto ya en 1938 y Märtha, la espora del rey Olav, murió en 1954, cuando su esposo era todavía príncipe heredero.

Sonia “fue reina de Noruega durante 35 años y sigue siendo una representante activa de la Casa Real”, puede leerse en el apartado de la página oficial relativo a su trabajo, una muestra de que la nueva pareja real sigue contando con ella.

La reina Sonia, de 89 años, fue sometida en 2025 a una intervención quirúrgica para implantarle un marcapasos.

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