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Un avión de combate Rafale de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa permanece listo para el combate en la Base Aérea 120 de Cazaux, en el suroeste de Francia, el 29 de enero de 2026. (Foto de Philippe López / AFP).
Un avión de combate Rafale de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa permanece listo para el combate en la Base Aérea 120 de Cazaux, en el suroeste de Francia, el 29 de enero de 2026. (Foto de Philippe López / AFP).
/ PHILIPPE LOPEZ
Por Agencia AFP

El jefe del Estado Mayor de Francia, Fabien Mandon, aseguró este jueves que la posibilidad de una “guerra abierta” contra Rusia es su “principal preocupación”, un día después de que el gobierno francés presentara una ley para aumentar el gasto militar.

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