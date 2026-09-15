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Resumen

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Un caza francés Rafale F4, asignado a la misión de la OTAN de vigilancia aérea en el Báltico, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/TOMS KALNINS
Un caza francés Rafale F4, asignado a la misión de la OTAN de vigilancia aérea en el Báltico, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/TOMS KALNINS
Por Agencia EFE

El dron derribado sobre el espacio aéreo de Lituania por cazas italianos, desplegados en el flanco oriental de la OTAN, portaba explosivos, informó este martes el ministro de Defensa del país báltico, Robertas Kaunas.

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