Robert Prevost, originario de Chicago, pero con un pasado de más de tres décadas como misionero en Perú y ascendencia española, fue el elegido para suceder al fallecido papa Francisco este año. Foto: EFE/ALESSANDRO DI MEO
Agencia EFE
El papa León XIV: Haz las paces con un amigo antes de Navidad y será el mejor regalo
El aconsejó este viernes antes de la noche de “pensar en una persona con la que hacer las paces” y “será un regalo más precioso que los que se pueden comprar en las tienda”, en su mensaje al recibir a los jóvenes del movimiento Acción Católica

“El nacimiento del Príncipe de la Paz nos revela el auténtico significado de esta palabra, paz, que no es solo la ausencia de guerras, sino una amistad entre los pueblos basada en la justicia. Todos deseamos esta paz para las naciones heridas por los conflictos, pero recordemos que la concordia y el respeto comienzan en nuestras relaciones cotidianas, en los gestos y las palabras que intercambiamos en casa, en la parroquia, con los compañeros de colegio y de deporte”, dijo el pontífice en esta primera Navidad.

Francisco Sanz

Por eso exhortó León a hacer las paces “porque la paz es un don que, en realidad, solo se encuentra en el corazón” y “es el gesto que nos convierte en testigos de Jesús”.

Pidió además a los jóvenes que “por eso, cuando recen ante el pesebre, pidan ser como esos ángeles que proclaman la gloria y la paz de Dios a todos”.

Esta paz es el compromiso de toda persona de buena voluntad, y especialmente de nosotros, los cristianos, llamados no solo a ser buenos, sino a ser mejores cada día"; los invitó.

Y agregó que “en compañía de Jesús serán verdaderamente libres y felices, dispuestos a ayudar a los demás, especialmente a los necesitados”.

