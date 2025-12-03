Federica Mogherini, exjefa diplomática de la Unión Europea, es imputada por corrupción

La exjefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, fue imputada junto con otras dos personas en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos, anunció este miércoles la fiscalía europea.

La fiscalía busca esclarecer si hubo favoritismo en la atribución por parte del servicio de política exterior de la UE -que Mogherini dirigió entre 2014 y 2019- de un contrato de formación de futuros diplomáticos al Colegio de Europa, una prestigiosa institución que la italiana dirige en la actualidad.

Otros dos sospechosos detenidos, al igual que Mogherini el martes en Bruselas -un alto responsable de la Comisión y exsecretario general del servicio diplomático europeo, Stefano Sannino, y el director adjunto del Colegio de Europa- fueron igualmente inculpados.

La ex vicepresidenta de la Comisión Europea y ex jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una foto de archivo. Foto: EFE/Georgi Licovski

Los tres sospechosos fueron liberados por “no presentar riesgo de fuga”, indicó a AFP una portavoz de la fiscalía europea.

“Tras declarar ante la policía judicial federal belga, las tres personas fueron oficialmente informadas de las acusaciones presentadas contra ellas”, indicó en un comunicado la fiscalía europea, que supervisa las pesquisas.

“Estas acusaciones conciernen hechos de fraude y corrupción en el marco de contratos públicos, conflicto de intereses y violación del secreto profesional”, detalló la fiscalía europea.

El martes, la policía belga llevó a cabo allanamientos en la sede del servicio diplomático de la UE (EEAS) en Bruselas, en varios edificios del Colegio de Europa en la ciudad de Brujas, donde tiene su sede, y en los domicilios de los sospechosos.

Sospechas de favoritismo

El Colegio de Europa es una conocida institución que forma a un gran número de funcionarios europeos, y que Federica Mogherini dirige desde septiembre de 2020.

Federica Mogherini, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Olivier Matthys

Los investigadores tratan de determinar si hubo competencia desleal cuando el servicio diplomático de la UE atribuyó a ese centro un programa de formación de futuros diplomáticos, en el curso 2021-2022.

Más en detalle, las pesquisas se centran en si el Colegio de Europa fue avisado previamente de los criterios de selección, para poder cumplirlos de forma óptima y obtener el contrato.

En un comunicado publicado la noche del martes, el Colegio de Europa confirmó los registros en sus oficinas de Brujas, y prometió “cooperar plenamente” con las autoridades.

La fiscalía europea, creada oficialmente en 2021, es un órgano independiente de la UE encargado de luchar contra el fraude a los fondos de la Unión y cualquier otra infracción que afecte a sus intereses financieros (corrupción, blanqueo de capitales, fraude transfronterizo en materia de IVA).

Esta instancia supranacional se encarga de investigar, pero también de perseguir y llevar ante la justicia, a los autores de tales infracciones, un poder sin precedentes del que no disponía la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Mogherini, de 52 años y antigua ministra de Relaciones Exteriores italiana, asumió la dirección de la diplomacia de la Unión Europea en 2014 y fue la cara visible de la UE en el extranjero durante los cinco años del mandato de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión.

En particular, dirigió en nombre de la UE las peliagudas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Fue sucedida en el cargo de alta representante por el español Josep Borrell, antes de que el puesto recayera en diciembre de 2024 en la estonia Kaja Kallas.